NASA отправит на МКС новый туалет стоимостью $23 000 000

NASA отправит новый туалет для Международной космической станции 29 сентября в рамках плановой миссии по пополнению запасов МКС. Он будет находится на борту грузовой капсулы Northrop Grumman Cygnus.

Туалетная система стоимостью $23 000 000, известная как Универсальная система управления отходами (UWMS), на 65% меньше и на 40% легче туалета, используемого в настоящее время на МКС.

Члены экипажа проверят, как новый туалет работает в условиях микрогравитации на станции. Система будет установлена ​​рядом с нынешним туалетом в третьем узле космической станции, сообщила на пресс-конференции менеджер проекта NASA Advanced Exploration Systems Мелисса МакКинли.