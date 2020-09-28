NASA отправит на МКС новый туалет стоимостью $23 000 000

NASA отправит новый туалет для Международной космической станции 29 сентября в рамках плановой миссии по пополнению запасов МКС. Он будет находится на борту грузовой капсулы Northrop Grumman Cygnus.
Туалетная система стоимостью $23 000 000, известная как Универсальная система управления отходами (UWMS), на 65% меньше и на 40% легче туалета, используемого в настоящее время на МКС.
Члены экипажа проверят, как новый туалет работает в условиях микрогравитации на станции. Система будет установлена рядом с нынешним туалетом в третьем узле космической станции, сообщила на пресс-конференции менеджер проекта NASA Advanced Exploration Systems Мелисса МакКинли.
Усовершенствованный дизайн космического туалета включает в себя воронку для урины и сиденье, предназначенное для удобства женщин-членов экипажа. Он также оснащен титановым сепаратором с двумя вентиляторами, создающими сильный воздушный поток, который вместо силы тяжести помогает втягивать мочу и отходы астронавтов в туалет.
Туалет также оснащен устройством для предварительной обработки мочи, при помощи которого отходы жизнедеятельности можно будет эффективно переработать в воду.
Высота UWMS составляет примерно 71 сантиметр, что сопоставимо с компактными туалетами, используемыми в кемпингах, сказала МакКинли. У туалета также есть автоматическая система запуска, а не переключатель включения и выключения, как на нынешней модели туалетов на МКС.
Новая система будет использоваться на МКС в течение трех лет. По словам представителей NASA, перед запуском система была протестирована в среде, имитирующей условия космической станции.
Туалет, который сейчас используется на МКС, разработали еще в 90-е годы прошлого века.
Узнайте, почему на МКС возобновили поиски источника утечки воздуха.