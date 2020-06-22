NASA планирует миссию на крупнейший спутник Нептуна

Когда космический корабль NASA «Вояджер-2» пролетел мимо Тритона три десятилетия назад, оставив много вопросов без ответов. На полученных изображениях были видны массивные темные струи ледяного материала, вырывающегося с поверхности Тритона. При этом, сам пейзаж был молодым; он снова и снова покрывался свежим льдом. Для ученых остается загадкой, как древняя луна, которая находится в шесть раз дальше от Солнца, чем Юпитер, все еще может оставаться активной.

Новая миссия, борющаяся за отбор в рамках программы NASA «Discovery», направлена ​​на то, чтобы разгадать эти загадки. Команда под названием «Трезубец» стала одной из четырех, разрабатывающих концептуальные исследования для новых миссий. К лету 2021 года будет отобрано две из них, что станет точкой отсчета для полноценной миссии.

Изучение того, как Тритон изменился с течением времени, позволило бы ученым лучше понять, как развиваются и работают тела Солнечной системы. Еще одним вопросом остается ретроградное движение этой луны — Тритон движется по орбите в противоположном направлении к вращению Нептуна. Это единственный подобный спутник в Солнечной системе.