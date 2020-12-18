NASA планирует отправить на Марс робособаку Boston Dynamics

Исследователи из Лаборатории реактивного движения NASA представили робота Au-Spot — модифицированную версию робота Spot, сконструированного инженерной компанией Boston Dynamics.

Более 60 ученых и инженеров в команде Collaborative SubTerintage Autonomous Resilient Robots (CoSTAR) оснастили Au-Spot сетевыми датчиками и программным обеспечением, которое позволит роботу безопасно перемещаться по поверхности Марса и исследовать окружающую среду, в том числе пещеры, которые недоступны для современных марсоходов.

По словам разработчиков, маневренность и устойчивость новых роботов в сочетании с датчиками позволяют им избегать препятствий, выбирать между несколькими путями и строить виртуальные карты туннелей и пещер.

Традиционные марсоходы ограничиваются в основном плоскими поверхностями и с трудом передвигаются по пересеченной местности, которая представляет не меньший интерес с научной точки зрения. Эту проблему и предстоит решить с помощью Au-Spot. Ученые указывают, что, помимо маневренности, робот обладает уникальной способностью подниматься после падений.