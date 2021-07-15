NASA планирует рискованный маневр, чтобы реанимировать «Хаббл»

13 июня 2021 года космический телескоп «Хаббл» вышел из строя, и инженеры NASA потратили месяц, проводя диагностические тесты и пытаясь реанимировать знаменитый аппарат. В среду они объявили, что обнаружили неисправность и готовы вернуть телескоп к жизни.
По словам представителей космического агентства, проблема заключается в неисправном регуляторе мощности (PCU): именно этот компонент позволил компьютеру выключиться. Специалисты отмечают, что PCU мог посылать на компьютер неверное электрическое напряжение, либо же неисправно само устройство защиты.
Хорошая новость заключается в том, что каждая часть оборудования «Хаббла» имеет предварительно установленную резервную копию на случай поломки, поэтому инженерам NASA просто нужно переключиться на резервный PCU.
Однако устройство связано с множеством других компонентов блока управления и обработки данных научного инструмента телескопа (сокращенно SI C&DH). Таким образом, NASA должно полностью переключить SI C&DH.
После того как инженеры переключат SI C&DH, у «Хаббла» больше не будет резервной копии, поэтому следующая поломка телескопа может означать конец миссии.
В космическом агентстве заявили, что переключение будет «более рискованным», чем ожидали специалисты после первичной оценки проблемы.
«Мы не можем осмотреть телескоп, не можем увидеть, что именно происходит. Мы должны быть уверены, что перезагрузка сделает именно то, что запланировано. Мы не хотим случайно выключить радиоприемник или сменить батарею, которая не готова к замене. Мы просто не хотим случайно что-то сломать», – говорит Герц.
Поэтому инженеры NASA несколько раз перепроверили источник проблемы, прежде чем агентство одобрило действия по реанимации телескопа. Специалисты провели моделирование переключения на компьютерах, имитирующих «Хаббл», и провели два обзора процедур переключения оборудования.
«Я сказал команде, что никуда не тороплюсь. Самое главное – безопасно восстановить "Хаббл", а не сделать это как можно быстрее», – отмечает Герц.
«Хаббл» не обновлялся с 2009 года, а некоторым из его аппаратных средств более 30 лет. В 2009 году астронавты отремонтировали два сломанных инструмента телескопа прямо на орбите – это была пятая и последняя операция по устранению неполадок прямо на «Хаббле». В агентстве сообщили, что в настоящее время нет возможности запускать астронавтов к космическому телескопу.
«"Хаббл" – одна из самых важных астрофизических миссий NASA. Она работает уже более 31 года, и агентство надеется, что она прослужит еще много лет», – подытожил Герц.
Инженеры начнут действия по реанимации телескопа 15 июля. В случае успеха «Хаббл» возобновит работу в течение нескольких дней.
Космический телескоп «Хаббл» был запущен на орбиту в 1990 году. По прогнозам ученых, «Хаббл» должен был прослужить не более десяти лет. Но прошло уже больше 30, а он продолжает нас удивлять. Снимки телескопа помогли астрономам ответить на важнейшие вопросы: сколько лет нашей Вселенной и существуют ли чёрные дыры.
А еще он сделал снимки рождения и смерти звезд, обнаружил новые спутники Плутона и отследил два межзвездных объекта, когда они пронеслись через Солнечную систему. Его наблюдения позволили астрономам изучить галактики, образовавшиеся вскоре после Большого взрыва, и совершить немало других открытий.