NASA планирует рискованный маневр, чтобы реанимировать «Хаббл»

13 июня 2021 года космический телескоп «Хаббл» вышел из строя, и инженеры NASA потратили месяц, проводя диагностические тесты и пытаясь реанимировать знаменитый аппарат. В среду они объявили, что обнаружили неисправность и готовы вернуть телескоп к жизни.

По словам представителей космического агентства, проблема заключается в неисправном регуляторе мощности (PCU): именно этот компонент позволил компьютеру выключиться. Специалисты отмечают, что PCU мог посылать на компьютер неверное электрическое напряжение, либо же неисправно само устройство защиты.

Хорошая новость заключается в том, что каждая часть оборудования «Хаббла» имеет предварительно установленную резервную копию на случай поломки, поэтому инженерам NASA просто нужно переключиться на резервный PCU.