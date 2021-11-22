NASA планирует установить ядерный реактор на Луне

В 1972 году люди последний раз побывали на Луне и больше не летали. Но программа Artemis под руководством NASA обещает триумфальное возвращение человечества на спутник уже в 2024 году. Причем космонавты не просто высадятся на поверхность: планируется, что они останутся там надолго.

Однако, чтобы жить и работать на Луне, астронавтам понадобится очень много энергии. В космическом агентстве уверены: ядерный реактор — наиболее практичный вариант, чтобы обеспечить будущую колонию электричеством и отоплением.

NASA совместно с Министерством энергетики США обратились к частным компаниям, чтобы те предоставили свои проекты энергосистем, основанных на ядерном делении. Главное требование: чтобы их можно было реализовать на спутнике Земли в течение ближайших 10 лет.

В NASA предполагают, что потребности астронавтов поначалу может удовлетворить небольшая и легкая система деления, которую можно установить на посадочном модуле или луноходе. Её задача — обеспечить до 10 киловатт электроэнергии, чего будет достаточно для работы средних домашних хозяйств.