«Пицца пепперони»: NASA показало 9 штормов на Юпитере в инфракрасном свете

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало в Instagram изображение циклонов в районе Северного полюса Юпитера.
Агентство сопроводило фото подписью: «Пол — это лава… Ой, подождите, это всего лишь инфракрасный снимок Северного полюса Юпитера». В ответ пользователи соцсети сравнили изображение планеты с пиццей пепперони.
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The floor is lava! Oh wait, nevermind, that’s just an infrared look at Jupiter’s North Pole 😉 Our James Webb Space Telescope will examine the atmosphere of Jupiter’s polar region, where @NASAJuno discovered the clusters of cyclones seen in this image. @NASAWebb's data will provide much more detail than has been possible in past observations, measuring winds, cloud particles, gas composition, and temperature. Credit: NASA/JPL-Caltech/SwRI/ASI/INAF/JIRAM #Space #NASAJuno #TheFloorIsLava #Jupiter #PlanetaryScience
На снимке можно увидеть гигантскую октогональную структуру из девяти штормов, самый крупный из которых находится в центре. Подобные системы из штормов возникают в атмосфере Юпитера регулярно и годами могут сохранять относительно стабильную структуру.
В прошлом году NASA показало похожую структуру на Южном полюсе самой большой планеты Солнечной системы. Ученые продолжат наблюдение за штормами. Они рассчитывают получить больше данных о физике движения жидкостей и процессах, протекающих в атмосфере планеты-гиганта.
Особые надежды исследователи возлагают на космический телескоп Джеймса Уэбба, который должен быть запущен на околоземную орбиту в 2021 году. «Данные @NASAWebb предоставят гораздо больше деталей, чем это было возможно в прошлых наблюдениях, включая измерениях ветра, облачных частиц, состава газа и температуры», — говорится в сообщении NASA.
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