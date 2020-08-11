«Пицца пепперони»: NASA показало 9 штормов на Юпитере в инфракрасном свете

На снимке можно увидеть гигантскую октогональную структуру из девяти штормов, самый крупный из которых находится в центре. Подобные системы из штормов возникают в атмосфере Юпитера регулярно и годами могут сохранять относительно стабильную структуру.

В прошлом году NASA показало похожую структуру на Южном полюсе самой большой планеты Солнечной системы. Ученые продолжат наблюдение за штормами. Они рассчитывают получить больше данных о физике движения жидкостей и процессах, протекающих в атмосфере планеты-гиганта.

Особые надежды исследователи возлагают на космический телескоп Джеймса Уэбба, который должен быть запущен на околоземную орбиту в 2021 году. «Данные @NASAWebb предоставят гораздо больше деталей, чем это было возможно в прошлых наблюдениях, включая измерениях ветра, облачных частиц, состава газа и температуры», — говорится в сообщении NASA.

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