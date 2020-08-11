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Космос

«Пицца пепперони»: NASA показало 9 штормов на Юпитере в инфракрасном свете

Михаил Сысоев
11 августа 2020
Юпитер
Снимок был сделан космическим зондом «Юнона» (Juno) во время его пролета над Северным полюсом планеты.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало в Instagram изображение циклонов в районе Северного полюса Юпитера. 

Агентство сопроводило фото подписью: «Пол — это лава… Ой, подождите, это всего лишь инфракрасный снимок Северного полюса Юпитера». В ответ пользователи соцсети сравнили изображение планеты с пиццей пепперони. 

На снимке можно увидеть гигантскую октогональную структуру из девяти штормов, самый крупный из которых находится в центре. Подобные системы из штормов возникают в атмосфере Юпитера регулярно и годами могут сохранять относительно стабильную структуру. 

В прошлом году NASA показало похожую структуру на Южном полюсе самой большой планеты Солнечной системы. Ученые продолжат наблюдение за штормами. Они рассчитывают получить больше данных о физике движения жидкостей и процессах, протекающих в атмосфере планеты-гиганта.  

Особые надежды исследователи возлагают на космический телескоп Джеймса Уэбба, который должен быть запущен на околоземную орбиту в 2021 году. «Данные @NASAWebb предоставят гораздо больше деталей, чем это было возможно в прошлых наблюдениях, включая измерениях ветра, облачных частиц, состава газа и температуры», — говорится в сообщении NASA.

Узнайте, зачем NASA обновило правила космических полетов по предотвращению загрязнения других небесных тел.

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