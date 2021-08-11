NASA показало огромные кольца вокруг черной дыры

На расстоянии 7 800 световых лет от Земли находится двойная звездная система V404 Cygni (V404 Лебедя). Она состоит из черной дыры с массой около 12±3 масс Солнца и звезды спектрального класса G или K. Каждые 6,474 дней эти два объекта оказываются на близком расстоянии друг от друга; звезда деформируется гравитацией черной дыры и теряет в ней массу.

Буква «V» в названии указывает, что это переменная звезда, блеск которой со временем изменяется. Она также считается новой: в ХХ веке она по крайней мере три раза производила яркую вспышку энергии: в 1938-м, 1956-м и 1989 годах. Кроме того, система V404 Лебедя классифицируется как рентгеновская новая, поскольку периодически излучает короткие всплески рентгеновского излучения.

15 июня 2015 года орбитальная обсерватория Swift зафиксировала первые признаки возобновления активности, и эти вспышки стали самым ярким объектом в рентгеновском небе — до пятидесяти раз ярче Крабовидной туманности. Многие обсерватории тогда получили фотографии этого астрономического события.