NASA показало полет Ingenuity над поверхностью Марса

19 апреля мини-вертолет Ingenuity свой исторической полет над поверхностью Марса – о том, как это происходило и что значит для науки, мы писали здесь. Марсоход Perseverance располагался на смотровой площадке в 64 метрах от Ingenuity, чтобы запечатлеть первый полет мини-вертолета над поверхностью Марса.

На видео показано, как Ingenuity начинает вращать свои лопасти, разгоняет их до полной скорости (2400 оборотов в минуту), а затем поднимается на высоту три метра над поверхностью Марса. После этого он зависает на 30 секунд и плавно опускается на поверхность.