NASA показало полет Ingenuity над поверхностью Марса

19 апреля мини-вертолет Ingenuity свой исторической полет над поверхностью Марса – о том, как это происходило и что значит для науки, мы писали здесь. Марсоход Perseverance располагался на смотровой площадке в 64 метрах от Ingenuity, чтобы запечатлеть первый полет мини-вертолета над поверхностью Марса.
На видео показано, как Ingenuity начинает вращать свои лопасти, разгоняет их до полной скорости (2400 оборотов в минуту), а затем поднимается на высоту три метра над поверхностью Марса. После этого он зависает на 30 секунд и плавно опускается на поверхность.
«Мурашки по коже – это выглядит именно так, как было на тестах. Идеально красивый полет – не думаю, что смогу перестать смотреть это видео снова и снова», – сказала руководитель миссии Ingenuity МиМи Аунг.
По ее словам, следующий полет Ingenuity может состояться уже в четверг – 22 апреля. Аунг заявила, что хотят испытать пределы возможностей аппарата, поэтому каждый раз он будет подниматься всё выше. Также она не исключила, что при следующем полете будет включен микрофон Perseverance. Возможно, марсоходу удастся записать какие-то звуки от работы Ingenuity (ранее он записал звуки своего путешествия по Красной планете).
Как только миссия Ingenuity будет завершена, марсоход Perseverance продолжит свое собственное путешествие в поисках окаменелостей микробной инопланетной жизни в дельте древней реки в кратере Езеро.