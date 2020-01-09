Крохотный спутник NASA, изучающий планеты вне Солнечной системы, перестал выходить на связь

Спутник изучал близлежащие звезды и исследовал их планеты транзитным методом — также как и космический телескоп TESS. Даже если связь с ASTERIA не восстановлена, ученые все равно могут проводить эксперименты с программами автономности CubeSat, используя испытательный стенд миссии — копию внутреннего оборудования космического корабля, хранящегося на Земле для целей тестирования.