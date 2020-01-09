Крохотный спутник NASA, изучающий планеты вне Солнечной системы, перестал выходить на связь

Операторы Лаборатории реактивного движения (JPL) НАСА, потеряли связь со спутником ASTERIA — космическим кораблем размером с портфель, предназначенным для исследования планет за пределами Солнечной системы. Последний успешный выход на связь с ASTERIA был 5 декабря 2019 года. Попытки связаться со спутником продолжатся до марта 2020 года.
ASTERIA относится к категории спутников CubeSats, которые обычно не больше чемодана. В долгосрочной перспективе его миссия должна была показать, что даже небольшие спутники могут быть использованы для исследования экзопланет.
Спутник изучал близлежащие звезды и исследовал их планеты транзитным методом — также как и космический телескоп TESS. Даже если связь с ASTERIA не восстановлена, ученые все равно могут проводить эксперименты с программами автономности CubeSat, используя испытательный стенд миссии — копию внутреннего оборудования космического корабля, хранящегося на Земле для целей тестирования.