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Космос

Застрявший в почве Марса зонд ударил себя ковшом, чтобы освободиться

20 марта 2020
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Проблемы аппарата InSight разрешили необычным способом.

Космический аппарат, созданный для погружения под поверхность Красной планеты по принципу ударного бура, застрял — в марсианской почве оказалось куда больше крупных комков, чем ожидали ученые, сообщает Popular Science.

После нескольких неудачных попыток выйти из ситуации, NASA пришлось проявить творческий подход. В конечном счете, бур высвободили, хорошенько ударив по нему ковшом InSight.

NASA ожидало, что зонд, прозванный «кротом», сам проложит себе путь через песчаную местность. Но, поскольку марсианская почва скомковалась, весь модуль InSight застрял на месте.

Программирование руки-манипулятора InSight для удара по «кроту» было рискованным и крайним средством, поскольку оно могло повредить хрупкие линии питания и связи, проложенные неподалеку. К счастью, инженеры потратили несколько месяцев на тренировки в симуляции, прежде чем предпринять это на деле.

Узнав, что «крот» работает, NASA надеется вновь направить его на изучение поверхности Красной планеты. Так он сможет завершить свою исследовательскую миссию: проанализировать колебания температуры внутри Марса, пытаясь понять, насколько его ядро похоже на земное.

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