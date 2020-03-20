Застрявший в почве Марса зонд ударил себя ковшом, чтобы освободиться

Космический аппарат, созданный для погружения под поверхность Красной планеты по принципу ударного бура, застрял — в марсианской почве оказалось куда больше крупных комков, чем ожидали ученые, сообщает Popular Science.

После нескольких неудачных попыток выйти из ситуации, NASA пришлось проявить творческий подход. В конечном счете, бур высвободили, хорошенько ударив по нему ковшом InSight.

NASA ожидало, что зонд, прозванный «кротом», сам проложит себе путь через песчаную местность. Но, поскольку марсианская почва скомковалась, весь модуль InSight застрял на месте.