NASA рассказало о двух новых миссиях к Венере

В феврале 2020 года NASA предварительно отобрало четыре концепции миссии на Венеру. После проведения экспертной оценки были окончательно выбраны две из них: DAVINCI + (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gas, Chemistry, and Imaging) и VERITAS (Venus Emissibility, Radio Science, InSAR, Topography и Spectroscopy).

В рамках миссии DAVINCI + спускаемый аппарат погрузится в плотную атмосферу Венеры, чтобы тщательно проанализировать ее состав. Космические агентства не проводили таких исследований на Венере с 1978 года. Ученые постараются понять, что привело к тому безудержному парниковому эффекту, который мы наблюдаем на планете сегодня.

В рамках миссии на Землю будут переданы изображения Венеры с высоким разрешением, которые помогут выяснить геологические особенности планеты и подтвердить существование на ней тектоники плит.

Однако вплотную геологией Венеры займется миссия VERITAS. Астрономы используют специальный радар для детального картирования поверхности планеты с орбиты.