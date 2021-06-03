NASA рассказало о двух новых миссиях к Венере

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщило о двух новых миссиях к Венере, которые стартуют в период с 2028 по 2030 год.
В феврале 2020 года NASA предварительно отобрало четыре концепции миссии на Венеру. После проведения экспертной оценки были окончательно выбраны две из них: DAVINCI + (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gas, Chemistry, and Imaging) и VERITAS (Venus Emissibility, Radio Science, InSAR, Topography и Spectroscopy).
В рамках миссии DAVINCI + спускаемый аппарат погрузится в плотную атмосферу Венеры, чтобы тщательно проанализировать ее состав. Космические агентства не проводили таких исследований на Венере с 1978 года. Ученые постараются понять, что привело к тому безудержному парниковому эффекту, который мы наблюдаем на планете сегодня.
В рамках миссии на Землю будут переданы изображения Венеры с высоким разрешением, которые помогут выяснить геологические особенности планеты и подтвердить существование на ней тектоники плит.
Однако вплотную геологией Венеры займется миссия VERITAS. Астрономы используют специальный радар для детального картирования поверхности планеты с орбиты.
По предварительным данным, каждая из миссий обойдется NASA в $500 млн без учета затрат на ракету-носитель.
Последним орбитальным аппаратом NASA на Венере был «Магеллан», который выполнял научную миссию у планеты с 1990 по 1994 год.
В «Роскосмосе» пообещали отправить межпланетный корабль к Венере в 2029 году. Российское космическое агентство также планирует изучить атмосферу, поверхность планеты, ее внутреннее строение и окружающую плазму.