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Космос

NASA рассказало о двух новых миссиях к Венере

National Geographic Россия
03 июня 2021
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Фото: NASA
Они состоятся ближе к концу десятилетия.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщило о двух новых миссиях к Венере, которые стартуют в период с 2028 по 2030 год.

«Эти две сестринские миссии направлены на то, чтобы понять, как Венера превратилась в адский мир, способный плавить свинец на поверхности. Они предложат всему научному сообществу возможность исследовать планету, на которой мы не были более 30 лет», – Билл Нельсон, руководитель будущих миссий к Венере.

В феврале 2020 года NASA предварительно отобрало четыре концепции миссии на Венеру. После проведения экспертной оценки были окончательно выбраны две из них: DAVINCI + (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gas, Chemistry, and Imaging) и VERITAS (Venus Emissibility, Radio Science, InSAR, Topography и Spectroscopy).

В рамках миссии DAVINCI + спускаемый аппарат погрузится в плотную атмосферу Венеры, чтобы тщательно проанализировать ее состав. Космические агентства не проводили таких исследований на Венере с 1978 года. Ученые постараются понять, что привело к тому безудержному парниковому эффекту, который мы наблюдаем на планете сегодня.

В рамках миссии на Землю будут переданы изображения Венеры с высоким разрешением, которые помогут выяснить геологические особенности планеты и подтвердить существование на ней тектоники плит.

Однако вплотную геологией Венеры займется миссия VERITAS. Астрономы используют специальный радар для детального картирования поверхности планеты с орбиты.

«Поразительно, как мало мы знаем о Венере, но совокупные результаты этих миссий расскажут нам о планете, начиная с облаков в ее небе через вулканы на ее поверхности вплоть до самого ее ядра. Это будет так, как если бы мы заново открыли Венеру», – Том Вагнер, ученый программы NASA Discovery.

По предварительным данным, каждая из миссий обойдется NASA в $500 млн без учета затрат на ракету-носитель.

Последним орбитальным аппаратом NASA на Венере был «Магеллан», который выполнял научную миссию у планеты с 1990 по 1994 год.

В «Роскосмосе» пообещали отправить межпланетный корабль к Венере в 2029 году. Российское космическое агентство также планирует изучить атмосферу, поверхность планеты, ее внутреннее строение и окружающую плазму.

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