NASA хочет изолировать наш модуль «Звезда»

Между тем утечки воздуха фиксируются уже на протяжении нескольких лет — как минимум с 2019 года. Тогда экипажу станции удалось локализовать проблему в переходной камере модуля «Звезда». В октябре 2020 года космонавты смогли обнаружить первую трещину размером около 4 см и заделать ее временными средствами. Скорость падения давления на МКС уменьшилась, но утечка сохранилась.