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Космос

NASA хочет изолировать наш модуль «Звезда»

Анастасия Баринова
19 января 2022
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Фото: Роскосмос
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Фото: Роскосмос
«Роскосмос» называет беспокойство необоснованным.

Специалисты NASA и «Роскосмоса» продолжают решать проблему с устранением утечки воздуха в модуле «Звезда». И хотя на настоящий момент ситуация не представляет серьезной угрозы – на станции имеется достаточный запас воздуха – полная изоляция отсека не исключена. Об этом сообщила директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс.

«Утечка настолько маленькая, что ее сложно обнаружить детекторами и ультразвуковыми средствами диагностики. Но в худшем варианте развития событий мы можем перманентно изолировать этот модуль».

31 декабря «Роскосмос» сообщил, что экипаж МКС обнаружил последнее возможное место утечки воздуха на станции. Ближайший рейс транспортного корабля «Прогресс» доставит новые средства для ремонта. После этого начнутся работы по устранению утечки. Пресс-служба «Роскосмоса» подчеркивает, что ситуация не вызывает тревоги.

«Беспокойство наших партнеров по станции не обосновано и вызывает удивление».

Между тем утечки воздуха фиксируются уже на протяжении нескольких лет — как минимум с 2019 года. Тогда экипажу станции удалось локализовать проблему в переходной камере модуля «Звезда». В октябре 2020 года космонавты смогли обнаружить первую трещину размером около 4 см и заделать ее временными средствами. Скорость падения давления на МКС уменьшилась, но утечка сохранилась.

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