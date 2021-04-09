NASA сбрасывает космический аппарат в бассейн: видео

6 апреля в бассейн была сброшена тестовая версия капсулы космического корабля Orion, имитирующая аппарат, в котором люди возвращаются на Землю. Испытательная капсула массой 6400 кг была выпущена с высоты 2 метра и примерно через секунду погрузилась в воду.

Пресс-секретарь NASA Элли Олни охарактеризовала испытания как «потрясающие», а Джейкоб Патнэм, аналитик исследовательского центра NASA Langley, отметил, что «капсула вела себя так, как и ожидалось».