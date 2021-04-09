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Космос

NASA сбрасывает космический аппарат в бассейн: видео

Анастасия Баринова
09 апреля 2021
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Фото: NASA
Продолжается подготовка к запуску миссий «Артемида».

6 апреля в бассейн была сброшена тестовая версия капсулы космического корабля Orion, имитирующая аппарат, в котором люди возвращаются на Землю. Испытательная капсула массой 6400 кг была выпущена с высоты 2 метра и примерно через секунду погрузилась в воду.

Пресс-секретарь NASA Элли Олни охарактеризовала испытания как «потрясающие», а Джейкоб Патнэм, аналитик исследовательского центра NASA Langley, отметил, что «капсула вела себя так, как и ожидалось».

Этот тест продолжил серию, нацеленную на разработку компьютерных моделей нагрузок. Результаты планируется применить в Artemis II — первой миссии NASA по облету Луны с экипажем на борту «Ориона».

Многоцелевой пилотируемый корабль Orion предназначается для доставки людей и грузов на МКС и для участия в лунной программе, но также потенциально может использоваться для перевозки астронавтов в другие места за пределами орбиты Земли. Возвращаясь на Землю, экипаж приводняется в океан. В ходе серии испытаний макет оснащается сотнями датчиков, которые измеряют силы, действующие на объект в это время.

«Благодаря этим тестам мы сможем гарантировать, что и испытательный аппарат, и астронавты, находящиеся внутри, будут в процессе посадки в безопасности»,– Джейкоб Патнэм.

Запланировано еще два теста на приводнение, и задача будет усложнена: капсула одновременно должна будет раскачиваться под углом. Если все пройдет удачно, Orion с его оригинальной капсулой в конце 2021 года совершит испытательный полет без экипажа.

Это произойдет в рамках миссии Artemis I: узнайте о ней больше.

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