NASA сбрасывает космический аппарат в бассейн: видео

6 апреля в бассейн была сброшена тестовая версия капсулы космического корабля Orion, имитирующая аппарат, в котором люди возвращаются на Землю. Испытательная капсула массой 6400 кг была выпущена с высоты 2 метра и примерно через секунду погрузилась в воду.
Пресс-секретарь NASA Элли Олни охарактеризовала испытания как «потрясающие», а Джейкоб Патнэм, аналитик исследовательского центра NASA Langley, отметил, что «капсула вела себя так, как и ожидалось».
Well they dropped Orion and it made a splash, so that was a successful test.— Chris B - NSF (@NASASpaceflight) April 6, 2021
"That was so exciting!" - NASA TV's been working overtime on the PR for Orion during this webcast. pic.twitter.com/Aq1qTGK0QA
Этот тест продолжил серию, нацеленную на разработку компьютерных моделей нагрузок. Результаты планируется применить в Artemis II — первой миссии NASA по облету Луны с экипажем на борту «Ориона».
Многоцелевой пилотируемый корабль Orion предназначается для доставки людей и грузов на МКС и для участия в лунной программе, но также потенциально может использоваться для перевозки астронавтов в другие места за пределами орбиты Земли. Возвращаясь на Землю, экипаж приводняется в океан. В ходе серии испытаний макет оснащается сотнями датчиков, которые измеряют силы, действующие на объект в это время.
Запланировано еще два теста на приводнение, и задача будет усложнена: капсула одновременно должна будет раскачиваться под углом. Если все пройдет удачно, Orion с его оригинальной капсулой в конце 2021 года совершит испытательный полет без экипажа.
Это произойдет в рамках миссии Artemis I: узнайте о ней больше.