NASA смоделировало вид Луны на весь 2021 год

Исследователи из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства создали анимацию того, как вид Луны с Земли будет меняться в течение 2021 года. Агентство опубликовало две анимации в 4K — одна из них соответствует Северному полушарию Земли, а вторая — Южному. Каждая из них длиться по пять минут.
Поскольку Луна имеет небольшое колебание с севера на юг, а также небольшое колебание с востока на запад, мы можем наблюдать не 50 процентов естественного спутника нашей планеты, а 59%. Это явление называется лунной либрацией.
На видео можно заметить все виды колебания: по долготе, по широте, суточную либрацию и физическую либрацию.
Сотрудники NASA напоминают, что для наблюдателя с Земли Луна периодически увеличивается в размерах, а затем уменьшается. Это происходит потому, что орбита Луны имеет апогей и перигей; точки, где наш спутник наиболее удален и приближен к Земле. При этом скорость вращения Луны остается прежней, но ее орбитальная скорость меняется. В перигее Луна движется быстрее, а в апогее немного медленнее.
Визуализация создана на основе снимков автоматической межпланетной станции Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), которая выполняет задачи по изучению Луны с 2009 года.
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