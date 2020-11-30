NASA смоделировало вид Луны на весь 2021 год

Исследователи из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства создали анимацию того, как вид Луны с Земли будет меняться в течение 2021 года. Агентство опубликовало две анимации в 4K — одна из них соответствует Северному полушарию Земли, а вторая — Южному. Каждая из них длиться по пять минут.

Поскольку Луна имеет небольшое колебание с севера на юг, а также небольшое колебание с востока на запад, мы можем наблюдать не 50 процентов естественного спутника нашей планеты, а 59%. Это явление называется лунной либрацией.