NASA успешно запустило марсоход Perseverance

Perseverance должен собрать образцы марсианских пород, которые затем будут доставлены на Землю в рамках миссии Mars Sample Return, старт которой намечен на 2026 год. Ровер оснащен новейшими научными приборами и 23 камерами. Во время посадки, передвижений и сбора образцов будут использоваться микрофоны.

Кроме того, на борту Perseverance находится беспилотный вертолет Ingenuity, который поможет марсоходу находить локации для исследований. Это первое подобное устройство, которое начнет работу за пределами нашей планеты.

Миссия «Марс-2020» стала третьей в этом месяце, стартовавшей к Красной планете. Ранее в космос были запущен зонд ОАЭ «Аль-Амаль», который будет изучать атмосферу Марса, находясь на его орбите, а также китайский зонд «Тяньвэнь-1», который, как и Perseverance, будет работать на поверхности Марса и искать там признаки жизни.

На борту марсохода на Красную планету отправились почти 11 миллионов имен землян, которые захотели увековечить себя в исторической миссии. Для этого NASA создало специальный сайт, где можно было внести свое имя в специальную электронную форму. Имена были нанесены электронным лучом на три кремниевых чипа размером с ноготь.

О планах создания своего пятого марсохода представители NASA рассказали еще в декабре 2012 года. Он должен стать преемником ровера Curiosity, который сел на Марс в августе 2012 года и работает там до сих пор.

Посмотрите, как Curiosity сделал селфи перед рекордным подъемом на крутой холм.