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Космос

NASA успешно запустило миссию «Люси». Она займется изучением троянских астероидов Юпитера

National Geographic Россия
18 октября 2021
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Старт миссии с мыса Канаверал
Фото: NASA
Ученые надеются узнать больше об истории формирования Солнечной системы.

16 сентября в 12:34 по московскому времени с мыса Канаверал на ракете Atlas-V стартовала миссия «Люси». Менее чем через два часа после запуска с космического корабля поступил сигнал об успешном развертывании солнечных батарей.

Названный в честь древней окаменелости предка человека, «Люси» станет первым космическим кораблем на солнечной энергии, который отправится на столь дальнее расстояние от Солнца, и будет наблюдать больше астероидов, чем любой другой зонд до него.

«Люси» также совершит три облета Земли в рамках гравитационных маневров, что сделает его первым космическим кораблем, который вернется в окрестности нашей планеты из внешней части Солнечной системы.

«Каждый из этих астероидов, каждый из этих первозданных образцов представляет собой часть истории Солнечной системы, историю нас», — Томас Зурбухен, заместитель главы NASA.

Первым астероидом, до которого долетит «Люси», будет Дональдджохансон (52246 Donaldjohanson), названный в честь американского палеоантрополога, нашедшего скелет австралопитека Люси в районе впадины Данакиль в Эфиопии. Этот космический объект находится в Главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Встреча состоится в 2025 году.

В период с 2027 по 2033 годы миссия столкнется с семью троянскими астероидами пятью, расположенными между Главным поясом и Юпитером, и двумя в поясе, который находится за газовым гигантом. Самый большой из них имеет диаметр около 95 километров.

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NASA Астероиды, которые предстоит изучить в рамках миссии. Эврибата и Кета — август 2027 года, Полимель — сентябрь 2027 года, Левк — апрель 2028 года, Орус — ноябрь 2028 года, Патрокл и Менетий — март 2033 года, Дональдджохансон — апрель 2025 года
Эврибата и Кета — август 2027 года, Полимель — сентябрь 2027 года, Левк — апрель 2028 года, Орус — ноябрь 2028 года, Патрокл и Менетий — март 2033 года, Дональдджохансон — апрель 2025 года

«Люси» будет облетать свои целевые объекты в пределах 400 километров от их поверхности. Бортовые инструменты аппарата помогут исследовать геологию астероидов, включая состав, массу, плотность и объем.

Троянские астероиды, которых насчитывается около 7000, представляют собой небольшие небесные тела, которые движутся вокруг Солнца вдоль орбиты Юпитера. Астрологи считают, что эти объекты являются окаменелостями первозданного протопланетного материала, из которого сформировалась Солнечная система.

«Троянские астероиды опережают Юпитер или следуют за ним по орбите, будучи смещенными примерно на 60 градусов. Они удерживаются там гравитационным взаимодействием Юпитера и Солнца. И если вы поместите туда объект в начале истории Солнечной системы, он останется там навсегда. Итак, эти объекты действительно являются ископаемыми остатками того, из чего сформировались планеты», — Хэл Левисон.

«Когда мы начали изучать троянцев с Земли, то выяснили, насколько удивительным образом они отличаются друг от друга, особенно по цвету. Некоторые из них серые, а другие красные — с различиями, указывающими, как далеко от Солнца они могли образоваться, прежде чем принять свою нынешнюю траекторию», — добавляет ученый.

По словам Левисона, миссия должна определить, где образовались троянские астероида. Если они сформировались в разных местах на разных расстояниях от Солнца, а затем появились на своих текущих орбитах, это согласуется с его теорией образования Солнечной системы.

«Люси» несет с собой «капсулу времени» с посланием нашей собственной цивилизации. «Эта капсула времени содержит послания от выдающихся членов нашего общества — людей, которые заставили нас поразмышлять о человеке и его месте во Вселенной. Этих людей попросили передать пару слов тем, кто может прочитать это сообщение в далеком будущем: советы, слова поддержки, что-то смешное или вдохновляющее», — говорится в заявлении NASA.

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