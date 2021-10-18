NASA успешно запустило миссию «Люси». Она займется изучением троянских астероидов Юпитера

16 сентября в 12:34 по московскому времени с мыса Канаверал на ракете Atlas-V стартовала миссия «Люси». Менее чем через два часа после запуска с космического корабля поступил сигнал об успешном развертывании солнечных батарей.

Названный в честь древней окаменелости предка человека, «Люси» станет первым космическим кораблем на солнечной энергии, который отправится на столь дальнее расстояние от Солнца, и будет наблюдать больше астероидов, чем любой другой зонд до него.

«Люси» также совершит три облета Земли в рамках гравитационных маневров, что сделает его первым космическим кораблем, который вернется в окрестности нашей планеты из внешней части Солнечной системы.