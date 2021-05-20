NASA выбрало лучшие снимки с МКС за всю историю: фотогалерея

С момента первого полета человека в космос миллионы людей по всему миру мечтают отправиться за пределы Земли (ну кто из нас не собирался стать космонавтом в детстве?). Однако романтизированное представление о профессии космонавта довольно далеко от реальности. Покорение космоса – это тяжелый ежедневный труд, нагрузки и огромная ответственность.

Правда, взамен космонавты не только уникальный опыт и незабываемые впечатления, но и возможность сделать снимок, который не может позволить себе ни одна из звезд Instagram даже с миллионами подписчиков.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) собрало лучшие из фотографий, сделанных с борта Международной космической станции за последние два десятилетия и попросило всех желающих выбрать из них победителя. Конкурс получил название Tournament Earth – Astronaut Photography Edition.