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Фотоконкурс «Дикая природа России»
Космос

NASA выбрало лучшие снимки с МКС за всю историю: фотогалерея

National Geographic Россия
20 мая 2021
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Озеро Ван
Фото: Kate Rubins
Красота Земли и космоса глазами астронавтов.

С момента первого полета человека в космос миллионы людей по всему миру мечтают отправиться за пределы Земли (ну кто из нас не собирался стать космонавтом в детстве?). Однако романтизированное представление о профессии космонавта довольно далеко от реальности. Покорение космоса – это тяжелый ежедневный труд, нагрузки и огромная ответственность.

Правда, взамен космонавты не только уникальный опыт и незабываемые впечатления, но и возможность сделать снимок, который не может позволить себе ни одна из звезд Instagram даже с миллионами подписчиков. 

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) собрало лучшие из фотографий, сделанных с борта Международной космической станции за последние два десятилетия и попросило всех желающих выбрать из них победителя. Конкурс получил название Tournament Earth – Astronaut Photography Edition. 

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На заключительной стадии конкурса 32 лучших снимка сражались между собой посредством голосов посетителей сайта NASA. Победителем оказалась фотография части озера Ван в Турции, сделанная астронавтом Кейт Рубинс в сентябре 2016 года цифровой камерой Nikon D4 с объективом 290 миллиметров. 

Озеро Ван является самым большим соляным содовым озером на Земле. Шлейфы на снимке, которые выглядят как водовороты светлой и темной воды, в основном состоят из карбоната кальция, обломочных материалов и некоторых органических веществ.

Ниже – некоторые из 32 фотографий, которые вышли в финал конкурса. Любуемся вместе: 

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Снимок, занявший второе место на конкурсе, был сделан астронавтом Доном Петтитом в апреле 2012 года. Эта композиция была собрана из более чем 72 отдельных фотографий с длинной выдержкой, сделанных в течение нескольких минут во время полета МКС над Карибским морем, через Южную Америку и Южный Атлантический океан.
Фото: Don Pettit
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Четвертьфиналист конкурса, фотография, сделанная бортинженером МКС Джеффом Уильямсом в мае 2006 года. На этом снимке показан пепловый шлейф, движущийся на юго-запад от вершины вулкана Кливленд на Аляске. Событие оказалось недолгим; через два часа шлейф полностью отделился от вулкана. Высота облака пепла могла достигать 6000 метров над уровнем моря.
Фото: Jeff Williams
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Снимок был сделан в августе 2015 года, когда МКС проходила над островным государством Кирибати, примерно в 2600 километрах к югу от Гавайев. Самый яркий свет на изображении – это вспышка молнии, которая осветила большую массу облаков.
Фото: NASA
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Мы писали об этом снимке в 2018 году. На фотографии видна исполинская облачная башня, сформировавшаяся над Багамами. Это кучевые башенковидные облака (лат. Cumulus castellanus). Они возникают на больших высотах из-за сильного вертикального движения воздуха, обычно связанного с грозами.
Фото: NASA
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Астронавт Рэнди Бресник сделал этот снимок в сентябре 2017 года, когда космическая станция проходила над канадским Онтарио. Обитатели МКС регулярно могут наблюдать за движением полярных сияний с орбиты. На этот раз захватывающее явление удачно совпало с восходом Солнца, признаки которого можно увидеть в ярком сине-белом свечении у горизонта.
Фото: Randy “Komrade” Bresnik
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Удивительный снимок был сделан в сентябре 2014 года астронавтом Алексом Герстом, когда МКС находился над Ливией. На фото запечатлен пылевой штор, простирающийся на сотни километров по песчаным морям Сахары. Над слоем пыли выступают облака, будто бы плывущие по морским гладям.
Фото: Alex Gerst
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Фотография, сделанная в декабре 2017 года, наглядно демонстрирует разницу между урбанизированным Таиландом и соседней преимущественно сельскохозяйственной Камбоджей. Прилегающие воды Андаманского моря и Сиамского залива подсвечиваются тысячами зеленых огней на рыбацких лодках. Рыбаки используют огни, чтобы привлечь планктон и рыбу, которая, в свою очередь, привлекает коммерчески важных кальмаров.
Фото: NASA

МКС эксплуатируется с 1998 года. За это время на борту станции побывали 65 экспедиций, последняя из которых стартовала в апреле 2021 года. Завершится экспедиция МКС-65 17 октября 2021 года в момент отстыковки корабля «Союз МС-18» от станции. 

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