NASA выбрало лучшие снимки с МКС за всю историю: фотогалерея
С момента первого полета человека в космос миллионы людей по всему миру мечтают отправиться за пределы Земли (ну кто из нас не собирался стать космонавтом в детстве?). Однако романтизированное представление о профессии космонавта довольно далеко от реальности. Покорение космоса – это тяжелый ежедневный труд, нагрузки и огромная ответственность.
Правда, взамен космонавты не только уникальный опыт и незабываемые впечатления, но и возможность сделать снимок, который не может позволить себе ни одна из звезд Instagram даже с миллионами подписчиков.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) собрало лучшие из фотографий, сделанных с борта Международной космической станции за последние два десятилетия и попросило всех желающих выбрать из них победителя. Конкурс получил название Tournament Earth – Astronaut Photography Edition.
На заключительной стадии конкурса 32 лучших снимка сражались между собой посредством голосов посетителей сайта NASA. Победителем оказалась фотография части озера Ван в Турции, сделанная астронавтом Кейт Рубинс в сентябре 2016 года цифровой камерой Nikon D4 с объективом 290 миллиметров.
Озеро Ван является самым большим соляным содовым озером на Земле. Шлейфы на снимке, которые выглядят как водовороты светлой и темной воды, в основном состоят из карбоната кальция, обломочных материалов и некоторых органических веществ.
Ниже – некоторые из 32 фотографий, которые вышли в финал конкурса. Любуемся вместе:
МКС эксплуатируется с 1998 года. За это время на борту станции побывали 65 экспедиций, последняя из которых стартовала в апреле 2021 года. Завершится экспедиция МКС-65 17 октября 2021 года в момент отстыковки корабля «Союз МС-18» от станции.