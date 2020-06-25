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Космос

NASA выдало грант на новый проект по поиску внеземных цивилизаций

National Geographic Россия
25 июня 2020
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Фото: Wikimedia Commons
Ученые не теряют надежды найти признаки разумной жизни за пределами Солнечной системы.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства впервые выдало грант на поиск технологических сигнатур в космосе, не связанных с радиосигналами, и первый раз за три десятилетия профинансировало работы по поиску внеземного разуму (SETI).

Над проектом будет работать команда исследователей из Гарвардского университета и других учреждений. Речь идет не о поиске радиосигналов, целенаправленно отправленных внеземными цивилизациями для их обнаружения, а о техносигнатурах — косвенных признаках разумной жизни на экзопланетах.

«Техносигнатуры относятся к сигнатурам передовых технологий инопланетян, похожих или, возможно, более изощренных, чем те, которыми мы обладаем. Такие подписи могут включать промышленное загрязнение атмосферы, городскую засветку, фотоэлектрические элементы (солнечные батареи), мегаструктуры или скопления спутников», — Ави Лёб, глава астрономического отдела Гарварда.

По словам Адама Франка, профессора физики и астрономии в Университете Рочестера и основного получателя гранта, новый проект обоснован тем, что за последние годы было найдено огромное множество потенциально обитаемых экзопланет.

«Поиск внеземного разума всегда сталкивался с вопросом: а где, собственно, искать? На какие звезды нужно направлять телескоп в поиске сигналов? Теперь мы знаем ответ на этот вопрос. У нас есть тысячи экзопланет, включая планеты в обитаемой зоне, где может образоваться жизнь. Правила игры изменились», — Адам Франк.

Исследование «О характеристиках атмосферных техносигнатур» первоначально будет сфокусировано на поиске двух конкретных сигнатур, которые могут указывать на наличие технологических воздействий на внесолнечные планетные тела: солнечные панели и загрязнители. 

«Ближайшая к Земле звезда Проксима Центавра содержит потенциально обитаемую планету Проксима b. Считается, что планета всегда обращена к своей звезде одной стороной. Если цивилизация, там обитающая, захочет осветить или согреть ночную сторону, они разместят фотоэлементы на солнечной стороне и передадут полученную энергию на "тёмную" сторону», — объясняет Лёб. 

По его словам, астрономы надеются обнаружить свет, отражающийся от этих гипотетических солнечных панелей. Загрязняющие газы в атмосферах других планет также могут указывать на наличие разумной жизни. По мнению Лёба, при наличии другой цивилизации можно было бы заметить признаки искусственно созданных молекул.

В настоящее время ученые ищут на экзопланетах химические вещества, образующиеся естественным путем, такие как метан. В новом проекте исследователи сосредоточатся на искусственных химических веществах и газах.

«Мы загрязняем атмосферу Земли своей промышленной деятельностью. Если бы другая цивилизация занималась этим гораздо дольше, чем мы, то атмосфера их планеты могла бы показать обнаруживаемые признаки искусственно созданных молекул, которые природа вряд ли могла бы производить самопроизвольно, таких как хлорфторуглероды. Их наличие могло бы указывать на промышленную активность», — отмечает Лёб. 

В марте 2020 года было объявлено об остановке проекта по поиску внеземных цивилизаций — SETI@home. Проект использовал свободные вычислительные ресурсы на компьютерах добровольцев для анализа радиосигналов, полученных исследовательским центром SETI при Калифорнийском университете в Беркли. При этом, SETI@home был сосредоточен на поиске радиосигналов из космоса.

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