NASA выпустило плейлист со зловещими звуками космоса

Плейлист состоит из 14 треков. Космическое агентство отдельно представило четыре из них: дрожащие землетрясения на Марсе, звуки древней Вселенной, мелодии из центра галактики и звуки полярных сияний Юпитера.

«Спускаемый аппарат NASA Mars InSight впервые в истории измерил и зарегистрировал вероятное „землетрясение“. Инструмент Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS) спускаемого аппарата обнаружил слабый сейсмический сигнал в 2019 году», — говорится о звуках землетрясений Марса.

«13,8 миллиарда лет назад, когда наша Вселенная была лишена звезд и планет, это был просто шар горячей плазмы — смеси электронов, протонов и света. Звуковые волны сотрясали эту младенческую вселенную, вызванные минутными или „квантовыми“ флуктуациями, происходящими через несколько мгновений после большого взрыва, создавшего космос. Звуки из ранней Вселенной были захвачены космическим кораблем ЕКА Planck», — сообщается о звуках древней Вселенной.

«Центр Млечного Пути слишком удален, чтобы мы могли посетить его лично, но мы можем его исследовать. Телескопы дают нам возможность увидеть, как выглядит центр галактики при различных типах света, а ультразвуковая обработка — это процесс, который преобразует данные в звуки. Наблюдения из рентгеновской обсерватории Chandra X-Ray дают нам звуки сверхмассивной черной дыры с массой четыре миллиона солнечных, находящейся в центре галактики», — говорится на сайте агентства.

«Во время четвертого прохода мимо Юпитера 2 февраля 2017 года космический аппарат NASA Juno наблюдал сигналы плазменных волн от ионосферы Юпитера. Инструмент Juno’s Waves измерял радио и плазменные волны в магнитосфере Юпитера, которые слышны на этом треке», — пишет NASA.

Звуки в космосе не распространяются потому, что через вакуум не проходят механические колебания, которые может воспринять наш орган слуха — ухо. Однако в космосе в изобилии есть электромагнитные волны, которые беспрепятственно распространяются в вакууме.

Слышать электромагнитные волны напрямую мы не можем, но их можно принять антенной, усилить и передать на обычный динамик. Например, сверхдлинные радиоволны вполне сравнимы по частоте c колебаниями воздуха, воспринимаемыми нашим ухом. Слышимый диапазон механических (звуковых) волн составляет 20 Гц — 20 кГц, а сверхдлинных электромагнитных — до 30 кГц, который почти целиком вписывается в звуковой диапазон.