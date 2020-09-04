NASA запатентовало новый способ добраться до Луны

30 июня Управление по патентам и товарным знакам США выдало и опубликовало патент NASA на серию орбитальных маневров. Этот метод предназначен не для больших космических кораблей, на борту которых находятся астронавты или роверы, а для небольших миссий с более скромным бюджетом, направленных на выполнение значимых научных исследований.

Этот патент получили проектировщики миссии под названием The Dark Ages Polarimeter Pathfinder (сокращенно Dapper). Миссия направлена на регистрацию низкочастотного радиоизлучения ранней вселенной, когда атомы, звезды и галактики только начинали формироваться. По замыслу ученых, это может помочь обнаружить первые сигналы пока еще невидимой темной материи.

Когда NASA запустило на Луну трех астронавтов в 1968 году, экипажу потребовалось всего несколько дней, чтобы добраться до нашего спутника. Однако такой прямой маршрут потребовал запуска массивной ракеты с большим количеством топлива, чтобы преодолеть глубокий гравитационный колодец Земли. Однако, чтобы добраться до Луны есть менее энергозатратные способы, которые, однако, требуют большего количество времени.

Потратив время на то, чтобы облететь Землю, космический корабль может украсть часть импульса планеты и отправиться на Луну по серии длинных орбит, которые практически не требуют затрат топлива. Оно нужно лишь для корректировки орбит и маневрирования в космосе. Это очень важно, когда вам необходимо максимально сократить вес космического корабля, чтобы добавить максимальное количество необходимых научных инструментов.