NASA запатентовало новый способ добраться до Луны

30 июня Управление по патентам и товарным знакам США выдало и опубликовало патент NASA на серию орбитальных маневров. Этот метод предназначен не для больших космических кораблей, на борту которых находятся астронавты или роверы, а для небольших миссий с более скромным бюджетом, направленных на выполнение значимых научных исследований.
Этот патент получили проектировщики миссии под названием The Dark Ages Polarimeter Pathfinder (сокращенно Dapper). Миссия направлена на регистрацию низкочастотного радиоизлучения ранней вселенной, когда атомы, звезды и галактики только начинали формироваться. По замыслу ученых, это может помочь обнаружить первые сигналы пока еще невидимой темной материи.
Когда NASA запустило на Луну трех астронавтов в 1968 году, экипажу потребовалось всего несколько дней, чтобы добраться до нашего спутника. Однако такой прямой маршрут потребовал запуска массивной ракеты с большим количеством топлива, чтобы преодолеть глубокий гравитационный колодец Земли. Однако, чтобы добраться до Луны есть менее энергозатратные способы, которые, однако, требуют большего количество времени.
Потратив время на то, чтобы облететь Землю, космический корабль может украсть часть импульса планеты и отправиться на Луну по серии длинных орбит, которые практически не требуют затрат топлива. Оно нужно лишь для корректировки орбит и маневрирования в космосе. Это очень важно, когда вам необходимо максимально сократить вес космического корабля, чтобы добавить максимальное количество необходимых научных инструментов.
В таких космических аппаратах, как Dapper, у вас еще меньше права на ошибку, поскольку это устройство размером не больше микроволновой печи. Руководители миссии понимали, что при относительно небольшом бюджете в 150 миллионов долларов, они не могут себе позволить нанять такси до Луны в виде полноценной ракеты, поэтому им пришлось пойти на уловки.
Бёрнс и его коллеги начали с полета, который, как они знали, могут себе позволить: с выхода на геостационарную на высоту 35 786 км над уровнем моря, а затем и случился маневр, который стал предметом патента. Авторы назвали его «метод перевода космического корабля с геосинхронной переходной орбиты на лунную».
Сотрудники миссии заручились помощью земной и лунной гравитации, чтобы ускорять и замедлять Dapper определенным образом в нужные моменты, максимально сокращая количество необходимого топлива. Авторы патента утверждают, что это новое вращение гравитационного ассистента сокращает время полета до Луны до 2,5 месяцев, тогда как аналогичные варианты могут занять шесть месяцев.
Траектория также имеет множество возможностей вывести космический корабль на орбиту под любым углом вокруг Луны практически в любое время. Также она избегает зоны излучения вокруг Земли, называемой поясами Ван Аллена, которая может повредить чувствительную электронику.
Патентовать способ путешествия к Луне может показаться странным, однако Бёрнс утверждает, что на самом деле это ничем не отличается от любого другого изобретения.
«Защита патентов и лицензирование технологий — это метод, который NASA и другие правительственные учреждения используют для обеспечения доступа к инновациям, финансируемым государством», — вторит Бёрнсу представитель NASA Клэр Скелли.
Как сообщает Business Insider, агентство взимает до $50 000 за лицензирование своих патентов, но обычно просит от 5000 до 10 000 долларов плюс гонорары. Однако существует и практика, когда NASA выпускает свои патенты в общественное достояние.
Бёрнс не верит, что NASA когда-либо заработает на патенте новой траектории, поэтому это остается вопросом исторического учета.
«Это просто маркер, который указывает, что это ваша интеллектуальная собственность, что вы были ее создателем, так что, по крайней мере, когда люди используют это, они вам доверяют», — говорит Джек Бёрнс.
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