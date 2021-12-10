NASA запустило новую систему мониторинга столкновения с астероидами

Каждый раз, когда находят новый околоземный астероид (NEA), астрономы выясняют его наиболее вероятные орбиты на основе положения и скорости, а также гравитационных эффектов других объектов Солнечной системы. Эти орбиты умело рассчитаны и зачастую на них можно положиться, но они не учитывают каждое малейшие влияние.

Один из таких примеров называется эффектом Ярковского. Он представляет собой появление слабого реактивного импульса за счет теплового излучения от нагревшейся днем и остывающей ночью поверхности астероида, что придает ему дополнительное ускорение.

Такие случаи требуют множество дополнительных ручных вычислений, и Sentry II теперь включает их в свои расчеты. Он имеет меньше предубеждений насчет того, какие точки на потенциальной орбите может пройти астероид, а значит, улавливает крайние сценарии, которые Sentry может пропустить.

Конечно, поиск таких малейших шансов все равно похож на иголку в стоге сена, но Sentry-II уменьшает размер стога.