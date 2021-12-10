NASA запустило новую систему мониторинга столкновения с астероидами

Новая система Sentry-II, будет получать данные с телескопов и определять траектории астероидов. Она пришла на смену исходной системе Sentry, которая проработала 19 лет.
Ее создатели утверждают, что расширенная настройка предупреждений стала еще более сложной, чем когда-либо. Это значит, что если астероид может столкнуться с Землей, мы заранее получим целый шквал оповещений об этом.
Каждый раз, когда находят новый околоземный астероид (NEA), астрономы выясняют его наиболее вероятные орбиты на основе положения и скорости, а также гравитационных эффектов других объектов Солнечной системы. Эти орбиты умело рассчитаны и зачастую на них можно положиться, но они не учитывают каждое малейшие влияние.
Один из таких примеров называется эффектом Ярковского. Он представляет собой появление слабого реактивного импульса за счет теплового излучения от нагревшейся днем и остывающей ночью поверхности астероида, что придает ему дополнительное ускорение.
Такие случаи требуют множество дополнительных ручных вычислений, и Sentry II теперь включает их в свои расчеты. Он имеет меньше предубеждений насчет того, какие точки на потенциальной орбите может пройти астероид, а значит, улавливает крайние сценарии, которые Sentry может пропустить.
Конечно, поиск таких малейших шансов все равно похож на иголку в стоге сена, но Sentry-II уменьшает размер стога.
Как утверждают создатели Sentry-II, с новой системой мы cможем узнать о потенциальном столкновении с астероидом, даже если вероятность составляет 1 шанс на 10 миллионов.
«Sentry-II — это фантастический прорыв в обнаружении крошечной вероятности столкновения для огромного диапазона сценариев», — отмечает соавтор разработки Стив Чесли.
Ежегодно обнаруживается около трех тысяч NEA, а их общее количество на сегодня составляет около 28 000. В прошлом году ученые сообщили о возможном столкновении с Землей астероида Апофис. Оно может произойти в 2068 году. Риск такого столкновения составляет 1 к 150 000.