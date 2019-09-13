Насколько маленькой может быть пригодная для жизни планета?

В «Маленьком принце», хрестоматийной повести Сент-Экзюпери, главный герой живет на крошечной планете размером с дом. Небесное тело такое крошечное, что принц может любоваться закатом в любое время – нужно лишь передвинуть стул на несколько шагов.

На самом деле столь маленькие небесные объекты непригодны для нас и подобных нам существ. Почему? Чтобы на планете зародилась жизнь, на ней должна быть вода в жидком состоянии – и долго: примерно миллиард лет. Это реально при следующих условиях:



во-первых, планета должна находиться на достаточном расстоянии от звезды (слишком близко – будет горячо, а чересчур далеко – будет холодно);



во-вторых, планета должна быть достаточно массивной: иначе её притяжения не хватит, чтобы удержать атмосферу вокруг себя.

Всё кажется простым: внутренний край «обитаемой зоны» определяется тем, насколько близко планета может быть к звезде, прежде чем парниковый эффект приведет к испарению всей воды с поверхности. Но, как показал учёный Гарвардского университета Константин Арншайдт и его коллеги, этот критерий не подходит для малых планет с малой гравитацией.

Парниковый эффект возникает, когда атмосфера поглощает больше тепла, которое она может излучать обратно в космос, предотвращая охлаждение планеты.

Однако, если смоделировать такую ситуацию на планетах с радиусом и массой меньше земных, вырисовывается нечто важное: когда они нагреваются, их атмосфера расширяется наружу, становясь все больше и больше по сравнению с размером планеты. Эти большие атмосферы усиливают и поглощение, так и излучение тепла, что позволяет планете лучше поддерживать стабильную температуру.

Исследователи обнаружили, что расширение атмосферы позволяет планетам с низкой гравитацией минимизировать парниковый эффект. В то же время существует предельно маленький размер планеты, на которых нет атмосферы: вода либо испарится, либо (как на кометах) замёрзнет.