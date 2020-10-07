Наземный телескоп получил изображения туманности Киля, которым мог бы позавидовать «Хаббл»
Захватывающий снимок был сделан с помощью телескопа Gemini South в Чили. Астрономы отмечают, что эти данные помогут лучше понять процесс звездообразования и природу звездных яслей.
Рождение звезд — увлекательный процесс, но он не может происходить где угодно. Для этого необходимо плотное облако газа и пыли, богатое молекулярным водородом и настолько плотное, чтобы содержать области, которые гравитационно схлопываются под действием собственной массы.
Когда эти узлы схлопываются, любое их вращение усиливается при сохранении углового момента. Это создает вращающийся диск из материала, поступающего в протозвезду (и который в конечном итоге может продолжить формирование планет после завершения процесса звездообразования).
Таким образом, лучшие места звездообразования — это самые плотные и пыльные области. Эти межзвездные облака кажутся непрозрачными, как темные пустоты на фоне мерцающих звезд в оптическом диапазоне. Что делает их чем-то вроде ахиллесовой пяты для космического телескопа «Хаббл».
«Хаббл работает на оптических и ультрафиолетовых длинах волн, которые блокируются пылью в таких областях звездообразования», — отмечает Хартиган.
Но свет в инфракрасном и ближнем инфракрасном диапазонах волн может проникать через густую пыль, позволяя астрономам заглянуть внутрь этих загадочных облаков. Вот где инструменты вроде Gemini South имеют преимущество перед «Хабблом». Но у них есть и недостаток. Тогда как «Хаббл» находится в космосе, наземные телескопы располагаются внутри пузыря атмосферы нашей планеты.
Атмосферная турбулентность искажает и рассеивает свет, поэтому, когда вы смотрите на ночное небо, кажется, что звезды мерцают. Это проблема наземной астрономии, и на протяжении многих лет для ее исправления применялись разные методы.
Раньше считалось, что эффекты искажения необходимо удалять при обработке изображений уже после самих наблюдений. Однако сегодняшние достижения в области технологий позволили создать то, что называется адаптивной оптикой. С ее помощью атмосферная турбулентность корректируется по мере проведения наблюдений.
Тепловизор Gemini South Adaptive Optics Imager состоит из пяти лазеров; они направляются в небо, чтобы проецировать искусственные «звезды-проводники», которые измеряются для коррекции эффекта атмосферной турбулентности.
Используя эту технологию, Хартиган и его команда смогли получить изображения туманности Киля с разрешением в 10 раз выше, чем изображения, снятые без адаптивной оптики, и примерно в два раза более резкими, чем изображения «Хаббла» на этой длине волны.
Изображения показали новые детали взаимодействия между облаком пыли и газа и скоплением молодых массивных звезд поблизости. Часть облака известная как Западная стена, и излучение, исходящее от горячих молодых звезд, ионизирует водород, заставляя его светиться инфракрасным светом. Ультрафиолетовое излучение звезд также вызывает испарение внешнего слоя водорода.
Используя разные фильтры, команда смогла получить отдельные изображения водорода на поверхности облака и испаряющегося водорода.
Космический телескоп Джеймса Уэбба, который должен отправиться в космос примерно через год, будет в основном вести наблюдения в инфракрасном и ближнем инфракрасном диапазонах; так что это изображение, по словам исследователей, представляет собой некоторую возможность заглянуть в то, что мы можем увидеть в будущем.
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