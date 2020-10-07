Наземный телескоп получил изображения туманности Киля, которым мог бы позавидовать «Хаббл»

Рождение звезд — увлекательный процесс, но он не может происходить где угодно. Для этого необходимо плотное облако газа и пыли, богатое молекулярным водородом и настолько плотное, чтобы содержать области, которые гравитационно схлопываются под действием собственной массы.

Когда эти узлы схлопываются, любое их вращение усиливается при сохранении углового момента. Это создает вращающийся диск из материала, поступающего в протозвезду (и который в конечном итоге может продолжить формирование планет после завершения процесса звездообразования).

Таким образом, лучшие места звездообразования — это самые плотные и пыльные области. Эти межзвездные облака кажутся непрозрачными, как темные пустоты на фоне мерцающих звезд в оптическом диапазоне. Что делает их чем-то вроде ахиллесовой пяты для космического телескопа «Хаббл».

«Хаббл работает на оптических и ультрафиолетовых длинах волн, которые блокируются пылью в таких областях звездообразования», — отмечает Хартиган.

Но свет в инфракрасном и ближнем инфракрасном диапазонах волн может проникать через густую пыль, позволяя астрономам заглянуть внутрь этих загадочных облаков. Вот где инструменты вроде Gemini South имеют преимущество перед «Хабблом». Но у них есть и недостаток. Тогда как «Хаббл» находится в космосе, наземные телескопы располагаются внутри пузыря атмосферы нашей планеты.