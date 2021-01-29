Наземный телескоп снял Луну в высочайшем разрешении

Астрономы сделали новые радиолокационные изображения Луны с высочайшим разрешением, используя экспериментальный инструмент, установленный на наземном телескопе. Это решающее испытание на пути к созданию более мощного радиолокационного телескопа, который мог бы видеть до Нептуна.
Новая технология была разработана обсерваторией Грин-Бэнк (GBO), Национальной радиоастрономической обсерваторией (NRAO) и Raytheon Intelligence & Space. Новый радиолокационный передатчик был установлен на телескопе Грин-Бэнк (GBT), что позволяет ему передавать радиолокационные сигналы в космос. Затем отраженные сигналы улавливаются решеткой с очень длинной базой (VLBA), серией радиоантенн, распространенных по всей Северной Америке, и обрабатываются для получения изображений.
В ноябре прошлого года команда провела первое испытание концепции, и результаты оказались невероятными. На крупномасштабном изображении Луны инструмент был достаточно чувствителен, чтобы увеличивать отдельные детали на поверхности — даже объекты размером до пяти метров.
Например, недалеко от места посадки миссии Аполлон-15 можно отчетливо разглядеть древнюю лавовую трубку под названием Хэдли Рилль, извивающуюся по ландшафту, в окружении гор и проходящую мимо кратера Хэдли.
Основываясь на этом тесте, команда теперь планирует разработать радарную систему мощностью 500 кВт, которая сможет отображать дальние объекты Солнечной системы. Как говорят исследователи, в конечном итоге этот радиолокационный телескоп нового поколения можно будет использовать для получения изображений объектов с высоким разрешением, находящихся в таких удаленных местах, как Уран и Нептун.
«Запланированная система станет шагом вперед в радиолокационной науке и позволит получить доступ к невидимым ранее особенностям Солнечной системы прямо здесь, на Земле», — говорит сотрудник обсерватории Грин-Бэнк Карен О’Нил.
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