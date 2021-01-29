Наземный телескоп снял Луну в высочайшем разрешении

Астрономы сделали новые радиолокационные изображения Луны с высочайшим разрешением, используя экспериментальный инструмент, установленный на наземном телескопе. Это решающее испытание на пути к созданию более мощного радиолокационного телескопа, который мог бы видеть до Нептуна.

Новая технология была разработана обсерваторией Грин-Бэнк (GBO), Национальной радиоастрономической обсерваторией (NRAO) и Raytheon Intelligence & Space. Новый радиолокационный передатчик был установлен на телескопе Грин-Бэнк (GBT), что позволяет ему передавать радиолокационные сигналы в космос. Затем отраженные сигналы улавливаются решеткой с очень длинной базой (VLBA), серией радиоантенн, распространенных по всей Северной Америке, и обрабатываются для получения изображений.

В ноябре прошлого года команда провела первое испытание концепции, и результаты оказались невероятными. На крупномасштабном изображении Луны инструмент был достаточно чувствителен, чтобы увеличивать отдельные детали на поверхности — даже объекты размером до пяти метров.