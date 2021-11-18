Небо над Поволжьем прорезал яркий метеорит: видео

Жители нескольких регионов Поволжья вечером 17 ноября стали свидетелями яркого астрономического явления – по небу пролетел особенно крупный метеорит. На эту ночь пришелся пик метеорного потока Леониды, и астрономы прогнозировали невысокую активность: до 15 объектов в час. А поскольку 19 ноября Луна окажется в своей полной фазе — условия для того, чтобы любоваться Леонидами, сложились неблагоприятные. Но даже несмотря на это один из метеоров оказался более чем доступен для наблюдения.
Первые свидетельства – видео с регистраторов – опубликовали автомобилисты Ижевска, Уфы, Казани, Йошкар-Олы и Перми. «Сначала подумала, что салют», – так охарактеризовала событие женщина, живущая в Нефтекамске.
Руководитель пермского астроклуба Сергей Полищук вместе с группой любителей астрономии в этот вечер отправился в малоосвещенную местность, чтобы посмотреть на Юпитер, его облака, галилеевские спутники и другие небесные объекты. Комментируя падение метеорита, специалист определил его размер на уровне около одного метра.
«Его можно было видеть около двух секунд. Очень яркий. Блеск болида, по оценке на глаз, был немного слабее Луны. Примерно -9 или -10 m, тогда как Луна -12 m. Было ощущение, что он падает прямо в город», – рассказал он.