Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Космос

Небо над Поволжьем прорезал яркий метеорит: видео

Анастасия Баринова
18 ноября 2021
meteorite.jpeg
Фото: News Digest/YouTube
Даже полная Луна не помешала насладиться красочным зрелищем.

Жители нескольких регионов Поволжья вечером 17 ноября стали свидетелями яркого астрономического явления – по небу пролетел особенно крупный метеорит. На эту ночь пришелся пик метеорного потока Леониды, и астрономы прогнозировали невысокую активность: до 15 объектов в час. А поскольку 19 ноября Луна окажется в своей полной фазе — условия для того, чтобы любоваться Леонидами, сложились неблагоприятные. Но даже несмотря на это один из метеоров оказался более чем доступен для наблюдения.

Первые свидетельства – видео с регистраторов – опубликовали автомобилисты Ижевска, Уфы, Казани, Йошкар-Олы и Перми. «Сначала подумала, что салют», – так охарактеризовала событие женщина, живущая в Нефтекамске.

Руководитель пермского астроклуба Сергей Полищук вместе с группой любителей астрономии в этот вечер отправился в малоосвещенную местность, чтобы посмотреть на Юпитер, его облака, галилеевские спутники и другие небесные объекты. Комментируя падение метеорита, специалист определил его размер на уровне около одного метра.

«Его можно было видеть около двух секунд. Очень яркий. Блеск болида, по оценке на глаз, был немного слабее Луны. Примерно -9 или -10 m, тогда как Луна -12 m. Было ощущение, что он падает прямо в город», – рассказал он.

Узнайте, когда метеорит можно классифицировать как болид, и посмотрите на карту, куда нанесены все крупные события такого рода.

рекомендации
Карта, Россия

Более 2000 работ уже подано на всероссийский фотоконкурс «Широка моя страна»

комета

Странное поведение челябинского метеорита в музее: видео

Сайгак

Сайгаки: ликбез о степных антилопах

Снежинка

Взятие зимнего: зачем ехать в Петербург в холодный сезон