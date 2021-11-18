Небо над Поволжьем прорезал яркий метеорит: видео

Руководитель пермского астроклуба Сергей Полищук вместе с группой любителей астрономии в этот вечер отправился в малоосвещенную местность, чтобы посмотреть на Юпитер, его облака, галилеевские спутники и другие небесные объекты. Комментируя падение метеорита, специалист определил его размер на уровне около одного метра.

«Его можно было видеть около двух секунд. Очень яркий. Блеск болида, по оценке на глаз, был немного слабее Луны. Примерно -9 или -10 m, тогда как Луна -12 m. Было ощущение, что он падает прямо в город», – рассказал он.