Нечто производит и уничтожает метан в атмосфере Марса. Никто не знает, как

ExoMars Trace Gas Orbiter был специально разработан для обработки данных об атмосфере Красной планеты, а лазерный спектрометр Curiosity представляет собой точнейший инструмент, поэтому ученым оставалось только принять тот факт, что оба аппарата предоставляют надежные данные. Но откуда между ними такие разночтения?

Вебстеру и его коллегам пришлось еще раз проанализировать все данные, чтобы исключить все мелкие факторы, которые могли способствовать обнаружению метана марсоходом.

Как оказалось, метановые шлейфы, измеренные Curiosity, не были случайными. Команда обнаружила, что метан на поверхности Марса может изменяться в зависимости от времени суток, а энергоемкий прибор Curiosity, обнаруживающий метан, в основном работает ночью.

В это время атмосфера Марса более спокойна, и это означает, что метан не поднимается и не растворяется в атмосфере, как это происходит в дневное время. Исследователи полагают, что ночью газ остается у поверхности планеты, а днем разбавляется в атмосфере таким образом, что ExoMars Trace Gas Orbiter уже не может его обнаружить на расстоянии.