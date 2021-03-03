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Космос

Недавно открытая комета может стать самой яркой в 2021 году

National Geographic Россия
03 марта 2021
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Астрономы предсказывают, что она будет видна невооруженным глазом.

Объект, внесенный в каталог как C / 2021 AI, был обнаружен астрономом Грегори Джей Леонардом 3 января в обсерватории Маунт-Леммон в Аризоне.

При первоначальном обнаружении комета Леонарда была чрезвычайно тусклой с 16-й звездной величиной, то есть примерно в 160 000 раз тусклее самых слабых звезд, которые можно увидеть невооруженным глазом. 

Однако к тому времени, когда комета выйдет на орбиту Земли в конце этого года, его величина достигнет 4-5.

Она становится все ярче по мере приближения к Солнцу и в настоящее время находится между орбитами Марса и Юпитера. Ожидается, что комета максимально приблизится к Земле 12 декабря и будет находиться на расстоянии около 35 миллионов километров от нас. 

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Астрономы рассказывают о перспективах кометы с осторожным оптимизмом. Они считают, что ее можно будет наблюдать невооруженным глазом, однако только низко над горизонтом ближе к восходу Солнца.

Никаких конкретных подробностей о размере, форме и структуре кометы Леонарда пока нет, поскольку она была обнаружена совсем недавно, но всё должно измениться по мере ее приближения к Земле.

Астрофизики высчитали, что комета Леонарда последний раз появлялась во внутренней Солнечной системе 70 000 лет назад. Теперь, ненадолго задержавшись у нас в гостях, она покинет Солнечную систему навсегда, поскольку находится на гиперболической траектории.

Астрономы объяснили, что комета Леонарда уже показывает признаки хвоста, поскольку начинает нагреваться по мере приближения к внутренней части Солнечной системы.

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