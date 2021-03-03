Недавно открытая комета может стать самой яркой в 2021 году

Объект, внесенный в каталог как C / 2021 AI, был обнаружен астрономом Грегори Джей Леонардом 3 января в обсерватории Маунт-Леммон в Аризоне.

При первоначальном обнаружении комета Леонарда была чрезвычайно тусклой с 16-й звездной величиной, то есть примерно в 160 000 раз тусклее самых слабых звезд, которые можно увидеть невооруженным глазом.

Однако к тому времени, когда комета выйдет на орбиту Земли в конце этого года, его величина достигнет 4-5.

Она становится все ярче по мере приближения к Солнцу и в настоящее время находится между орбитами Марса и Юпитера. Ожидается, что комета максимально приблизится к Земле 12 декабря и будет находиться на расстоянии около 35 миллионов километров от нас.