Неизвестное желеобразное вещество найдено на обратной стороне Луны

28 июля луноход «Юйту-2» готовили к переходу в спящий режим (это нужно, чтобы уберечь аппаратуру от перегрева во время жаркого лунного «полудня», когда Солнце находится в зените). Отсматривая изображения с главной камеры ровера, сотрудник Пекинского центра управления аэрокосмических полётов заметил: в кратере неподалёку находится что-то отличающееся по цвету от серого грунта реголита.

Эта статья проиллюстрирована фотографией кратера, но снимки его содержимого пока не опубликованы китайскими учёными.

China Lunar Exploration Project

Ровер исследовал кратер при помощи спектрометра Visible and Near-Infrared Spectrometer (VNIS). Этот инструмент позволяет анализировать химический состав материала по отражённому от него свету. Ученые пока не выяснили, из чего состоит находка, заметив, что у нее необычный цвет и желеобразная структура. Не исключено, что речь идёт от стекле, образовавшемся от удара метеорита о поверхность.

Китайский луноход «Юйту-2» (в переводе – «Нефритовый заяц») – первый в мире луноход, доставленный на обратную сторону Луны. Мягкая посадка аппарата «Чанъэ-4» с луноходом на борту произошла 3 января 2019.