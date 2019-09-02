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Космос

Неизвестное желеобразное вещество найдено на обратной стороне Луны

02 сентября 2019
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Открытие сделал китайский ровер «Юйту-2».

28 июля луноход «Юйту-2» готовили к переходу в спящий режим (это нужно, чтобы уберечь аппаратуру от перегрева во время жаркого лунного «полудня», когда Солнце находится в зените). Отсматривая изображения с главной камеры ровера, сотрудник Пекинского центра управления аэрокосмических полётов заметил: в кратере неподалёку находится что-то отличающееся по цвету от серого грунта реголита

Эта статья проиллюстрирована фотографией кратера, но снимки его содержимого пока не опубликованы китайскими учёными.

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China Lunar Exploration Project

Ровер исследовал кратер при помощи спектрометра Visible and Near-Infrared Spectrometer (VNIS). Этот инструмент позволяет анализировать химический состав материала по отражённому от него свету. Ученые пока не выяснили, из чего состоит находка, заметив, что у нее необычный цвет и желеобразная структура. Не исключено, что речь идёт от стекле, образовавшемся от удара метеорита о поверхность.

Китайский луноход «Юйту-2» (в переводе – «Нефритовый заяц») – первый в мире луноход, доставленный на обратную сторону Луны. Мягкая посадка аппарата «Чанъэ-4» с луноходом на борту произошла 3 января 2019.

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