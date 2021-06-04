Необычная задача для роботизированной руки аппарата InSight: видео

В 2018 году началась миссия NASA InSight: на Марс был отправлен исследовательский посадочный аппарат с сейсмометром для изучения внутреннего строения и состава Красной планеты. Его расчетный срок работы — 728 дней (709 солов), и он уже превзошел этот показатель более чем на несколько месяцев. И несмотря на то, что аппарат по-прежнему сохраняет свою работоспособность, уровень его мощности упал. Инженеры придумали, каким образом можно решить эту проблему.

За время работы на Марсе солнечные панели InSight сильно запылились, что и стало причиной низкого производства энергии. Роботизированной руке была дана необычная задача: рассыпать песок на поверхности одной из солнечных панелей. Ветер, не способный справиться с пылью, легко подхватил более крупные песчинки, а к тем, в свою очередь, уже налипла пыль. Таким образом панель была частично очищена. Подача питания увеличилась на 30 ватт-часов на одни марсианские сутки.