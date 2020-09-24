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Космос

NGC 5585: космическая красота с темным секретом

National Geographic Россия
24 сентября 2020
ГАЛАКТИКА.jpg
Спиральная галактика NGC 5585
Фото: ESA/Hubble & NASA, R. Tully при участии Gagandeep Anand
Расположившаяся прямо на хвосте Большой Медведицы спиральная галактика NGC 5585 прячет в себе гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Множество звезд, пылевые и газовые облака — все то, что формирует эту галактику и то, что мы видим на изображении, сделанном телескопом «Хаббл», на самом деле составляет лишь небольшую часть от общей массы NGC 5585. Как и в случае со множеством других галактик, подобное несоответствие объясняется обильным присутствием темной материи, которую мы фактически не видим.

Звездный диск NGC 5585 простирается на 35 тысяч световых лет в поперечнике. В ряду галактик сопоставимых форм и размеров NGC 5585 выделяется заметно отличающимся структурным составом — по отношению к общей массе в ней содержится значительно большая доля темной материи.

Сияющие ярко-синим светом области, протянувшиеся вдоль спиральных рукавов, — это точки звездообразования, красота которых особенно заметна на контрасте с черным фоном космического пространства.

NGC 5585 была открыта в 1789 году великим англо-немецким астрономом Уильямом Гершелем.

Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:
галактику – «летающую тарелку»;
как сталкиваются галактики;
как умрет Солнце;
галактику-одиночку;
космический шторм;
взрыв, который тянется 180 лет.

 

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