NGC 5585: космическая красота с темным секретом

Множество звезд, пылевые и газовые облака — все то, что формирует эту галактику и то, что мы видим на изображении, сделанном телескопом «Хаббл», на самом деле составляет лишь небольшую часть от общей массы NGC 5585. Как и в случае со множеством других галактик, подобное несоответствие объясняется обильным присутствием темной материи, которую мы фактически не видим.

Звездный диск NGC 5585 простирается на 35 тысяч световых лет в поперечнике. В ряду галактик сопоставимых форм и размеров NGC 5585 выделяется заметно отличающимся структурным составом — по отношению к общей массе в ней содержится значительно большая доля темной материи.

Сияющие ярко-синим светом области, протянувшиеся вдоль спиральных рукавов, — это точки звездообразования, красота которых особенно заметна на контрасте с черным фоном космического пространства.

NGC 5585 была открыта в 1789 году великим англо-немецким астрономом Уильямом Гершелем.

Посмотрите на другие образчики космической красоты от «Хаббла»:

- галактику – «летающую тарелку»;

- как сталкиваются галактики;

- как умрет Солнце;

- галактику-одиночку;

- космический шторм;

- взрыв, который тянется 180 лет.