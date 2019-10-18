Новая методика исследования экзопланет: похожих на Землю во Вселенной больше, чем мы думали

Обнаружение экзопланет — трудоёмкое дело. Зачастую учёные находят лишь косвенные доказательства их существования, а их изображения редки и представляют собой крошечные светлые пятна на тёмном фоне. Трудно даже понять, из чего состоит их атмосфера.

Однако команда астрономов Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружила новый, исключительный способ узнать состав космических тел у близлежащих звезд. В исследовании есть нюанс — речь идет об уже погибших экзопланетах, однако результаты исследования позволят экстраполировать полученные данные на планеты, ещё вращающиеся вокруг своих солнц.