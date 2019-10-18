Новая методика исследования экзопланет: похожих на Землю во Вселенной больше, чем мы думали

Обнаружение экзопланет — трудоёмкое дело. Зачастую учёные находят лишь косвенные доказательства их существования, а их изображения редки и представляют собой крошечные светлые пятна на тёмном фоне. Трудно даже понять, из чего состоит их атмосфера.
Однако команда астрономов Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружила новый, исключительный способ узнать состав космических тел у близлежащих звезд. В исследовании есть нюанс — речь идет об уже погибших экзопланетах, однако результаты исследования позволят экстраполировать полученные данные на планеты, ещё вращающиеся вокруг своих солнц.
Новый метод исследования предполагает анализ химических сигнатур астероидов и планет в спектре белых карликов, с которыми ранее сталкивался анализируемый объект. Элементы планет поглощаются при столкновении со звездой и меняют излучаемый ей свет. Этот метод знаменателен не только своей идеей — он также подтверждает, что внутренние слои экзопланет геохимически схожи с земными. Статья с исследованием вышла в журнале Science.
Астрономы проанализировали электромагнитный спектр белых карликов (остатков выгоревших солнцеподобных звезд), находящихся на расстоянии от 200 до 665 световых лет от Земли. Исходя из полученных данных, они выяснили состав тел, которые звезда поглотила перед гибелью.
Ещё более важным открытием стало обнаружение в составе белых карликов окисленного железа, что позволило исследовать состав бывших экзопланет, в том числе и их недр. Измерив количество окисленного железа в составе белых карликов, ученые пришли к выводу, что количество планет, подобных по составу Земле, должно быть очень большим.