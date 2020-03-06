Новому марсоходу NASA наконец дали имя

5 марта Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило название своего следующего марсохода: «Perseverance» (что можно перевести как «настойчивость» или «упорство»).
В августе 2019 года NASA объявило общенациональный конкурс среди школьников на лучшее название для нового ровера, предназначенного для исследования Марса. В январе были выбраны девять финальных вариантов, за которые можно было проголосовать на официальном сайте космического агентства.
По итогам голосования с участием 770 тысяч пользователей победил вариант, предложенный Алексом Мазером, учеником седьмого класса в средней школе Лейк-Брэддок в Бёрке, штат Вирджиния. Сотрудники NASA посетили школу Мазера, объявили о победе и поздравили его. В качестве награды мальчик вместе с семьей отправится летом этого года на мыс Канаверал во Флориде, чтобы увидеть, как марсоход отправляется в космическое путешествие.
Perseverance станет пятым аппаратом NASA, который начнет работу на поверхности Марса. Четыре других ровера также получили свои названия по итогам конкурса. В 1997 году на поверхность Красной планеты высадился Sojourner («Пришелец»), в 2004 году — Spirit («Дух») и Opportunity («Возможность»), в 2012 году — Curiosity («Любопытство»).
Perseverance оснащен 7 приборами и 23 камерами для различных исследований Красной планеты, в том числе для поиска нынешней или когда-то существовавшей жизни на ней, а также для оценки жизнепригодности Марса. Конструкция весом более тонны основана на принципах работы марсохода Curiosity.
При помощи этого ровера впервые в истории человечество попытается собрать образцы марсианских камней и пыли для доставки на Землю во время следующей за Perseverance миссии.
Запуск Perseverance запланирован на июль-август этого года. Ожидается, что ровер совершит посадку на поверхность Марса в феврале 2021 года в ударном кратере Езеро.