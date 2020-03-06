Новому марсоходу NASA наконец дали имя

5 марта Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило название своего следующего марсохода: «Perseverance» (что можно перевести как «настойчивость» или «упорство»).

В августе 2019 года NASA объявило общенациональный конкурс среди школьников на лучшее название для нового ровера, предназначенного для исследования Марса. В январе были выбраны девять финальных вариантов, за которые можно было проголосовать на официальном сайте космического агентства.

По итогам голосования с участием 770 тысяч пользователей победил вариант, предложенный Алексом Мазером, учеником седьмого класса в средней школе Лейк-Брэддок в Бёрке, штат Вирджиния. Сотрудники NASA посетили школу Мазера, объявили о победе и поздравили его. В качестве награды мальчик вместе с семьей отправится летом этого года на мыс Канаверал во Флориде, чтобы увидеть, как марсоход отправляется в космическое путешествие.

Perseverance станет пятым аппаратом NASA, который начнет работу на поверхности Марса. Четыре других ровера также получили свои названия по итогам конкурса. В 1997 году на поверхность Красной планеты высадился Sojourner («Пришелец»), в 2004 году — Spirit («Дух») и Opportunity («Возможность»), в 2012 году — Curiosity («Любопытство»).