«Новые горизонты» прислали фотографии звезд, сделанные с расстояния 6,9 миллиарда км от Земли

Со своей уникальной точки обзора на расстоянии почти 7 миллиардов километров от Земли аппарат NASA «Новые горизонты» (New Horizons) сделал снимки близлежащих звезд – и они находятся в другом положении, нежели на изображениях, сделанных с Земли.

Впервые подобный эффект параллакса был получен с помощью космического корабля. Этот эффект очень просто имитировать: если держать палец на расстоянии вытянутой руки от лица и по очереди закрывать левый и правый глаз, то может показаться, что положение пальца меняется.