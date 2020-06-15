«Новые горизонты» прислали фотографии звезд, сделанные с расстояния 6,9 миллиарда км от Земли
Со своей уникальной точки обзора на расстоянии почти 7 миллиардов километров от Земли аппарат NASA «Новые горизонты» (New Horizons) сделал снимки близлежащих звезд – и они находятся в другом положении, нежели на изображениях, сделанных с Земли.
Впервые подобный эффект параллакса был получен с помощью космического корабля. Этот эффект очень просто имитировать: если держать палец на расстоянии вытянутой руки от лица и по очереди закрывать левый и правый глаз, то может показаться, что положение пальца меняется.
«Новые горизонты» находятся на пути к межзвездному пространству так же, как и зонд Voyager. Ранее он совершал облет Плутона и его спутников в 2015 году, а в январе 2019 года облетел удаленный объект пояса Койпера, известного как Аррокот.
В апреле, находясь на расстоянии 6,9 миллиарда километров от Земли, «Новые горизонты» направили свою телескопическую камеру дальнего действия на ближайшие звезды Проксима Центавра и Вольф 359. Они находятся на расстоянии 4,2 и 7,795 световых лет от нас соответственно.
Звезды, которые находятся дальше, кажутся неподвижными, а Проксима Центавра и Вольф 359 меняют положение по сравнению с земными снимками благодаря эффекту параллакса. Ученые используют этот эффект для измерения расстояний до звезд. Звезды, в том числе и наше Солнце, всегда движутся. Но мы настолько далеки от них и они движутся в столь больших временных масштабах, что увидеть это движение человеческим глазом невозможно.
Однако изображения, полученные «Новыми горизонтами», можно сравнить со снимками, сделанными в те же дни наземными телескопами – и тогда сдвиг становится очевидным. Снимки с Земли были получены учеными обсерватории Лас-Кумбреш, которые дистанционно управляют телескопом в обсерватории Сайдинг-Спрингс в Австралии, и астрономами, работающими с удаленным телескопом в обсерватории Маунт-Леммон в Аризоне.