Новые виды обратной стороны Луны

В начале прошлого года китайский аппарат «Чанъэ-4» совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны. Вскоре Национальное космическое управление Китая (CNSA) опубликовало панорамные снимки поверхности с новых ракурсов.
А теперь астрономы поделились новыми данными, полученными с помощью посадочной камеры «Чанъэ-4» и панорамной камеры ровера «Юйту-2». В настоящее время аппараты исследуют Фон Карман — огромный древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.
Фотографии были сделаны в течение 12 лунных дней (цикл «день-ночь» на Луне длится чуть более 29 земных дней). Астрофотограф Дуг Эллисон обработал некоторые снимки, поделившись результатом в соцсетях.
6 frame mosaic from Site 67 - back at the same crater - you can see the tracks approaching and backing away from it twice before - https://t.co/4pg103jnV6 pic.twitter.com/ItzjwRvVvU— Doug Ellison (@doug_ellison) January 5, 2020
Oh my god - the data drop is incredible :O— Doug Ellison (@doug_ellison) January 4, 2020
Trying to process some now!! https://t.co/DlI9vthrS7
Также всем желающим доступен полный архив фотографий.
В рамках своей миссии «Чанъэ-4» выполняет несколько важных задач. Посадочная, панорамная и ландшафтная камеры ведут съемку; инфракрасный спектрометр, георадар, дозиметр, детектор нейтронов и другое оборудование занимаются сбором научной информации. Работа ведется эффективно, и оба аппарата уже превысили свою запланированную продолжительность миссии.