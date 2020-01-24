Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №196, январь 2020
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Космос

Новые виды обратной стороны Луны

Анастасия Баринова
24 января 2020
i-JpXXbzS-X2.jpg
Фото: CLEP/Doug Ellison/Twitter
Посадочный аппарат «Чанъэ-4» и ровер «Юйту-2» прислали на Землю новые снимки.

В начале прошлого года китайский аппарат «Чанъэ-4» совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны. Вскоре Национальное космическое управление Китая (CNSA) опубликовало панорамные снимки поверхности с новых ракурсов.

/upload/iblock/835/835e7777f3e1c9fccea18729d9ba66e3.jpg
Читайте такжеЦветная панорама обратной стороны Луны: первые фото

А теперь астрономы поделились новыми данными, полученными с помощью посадочной камеры «Чанъэ-4» и панорамной камеры ровера «Юйту-2». В настоящее время аппараты исследуют Фон Карман — огромный древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.

Фотографии были сделаны в течение 12 лунных дней (цикл «день-ночь» на Луне длится чуть более 29 земных дней). Астрофотограф Дуг Эллисон обработал некоторые снимки, поделившись результатом в соцсетях.

Также всем желающим доступен полный архив фотографий.

0055.jpg
Chang'e 4

В рамках своей миссии «Чанъэ-4» выполняет несколько важных задач. Посадочная, панорамная и ландшафтная камеры ведут съемку; инфракрасный спектрометр, георадар, дозиметр, детектор нейтронов и другое оборудование занимаются сбором научной информации. Работа ведется эффективно, и оба аппарата уже превысили свою запланированную продолжительность миссии.