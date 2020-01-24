Новые виды обратной стороны Луны

В рамках своей миссии «Чанъэ-4» выполняет несколько важных задач. Посадочная, панорамная и ландшафтная камеры ведут съемку; инфракрасный спектрометр, георадар, дозиметр, детектор нейтронов и другое оборудование занимаются сбором научной информации. Работа ведется эффективно, и оба аппарата уже превысили свою запланированную продолжительность миссии.