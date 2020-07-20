ОАЭ успешно запустили космическую миссию на Марс

Зонд под названием «Аль-Амаль» («Надежда») был запущен с японского космодрома Танегасима с помощью ракеты-носителя Н-2А, построенной Mitsubishi Heavy Industries. «Аль-Амаль» предназначен для исследования марсианской атмосферы и климата. Он должен достичь Марса в феврале 2021 года.

Старт первой арабской миссии на Марс первоначально был запланирован на 14 июля, но дважды откладывался из-за плохой погоды. В первые 30 дней после запуска команда Космического центра Мохаммеда бен Рашида в Дубае будет работать круглосуточно, а затем продолжит следить за космическим путешествием зонда в штатном режиме.