ОАЭ успешно запустили космическую миссию на Марс

Зонд под названием «Аль-Амаль» («Надежда») был запущен с японского космодрома Танегасима с помощью ракеты-носителя Н-2А, построенной Mitsubishi Heavy Industries. «Аль-Амаль» предназначен для исследования марсианской атмосферы и климата. Он должен достичь Марса в феврале 2021 года.
Старт первой арабской миссии на Марс первоначально был запланирован на 14 июля, но дважды откладывался из-за плохой погоды. В первые 30 дней после запуска команда Космического центра Мохаммеда бен Рашида в Дубае будет работать круглосуточно, а затем продолжит следить за космическим путешествием зонда в штатном режиме.
На борту зонда находятся камера высокого разрешения, инфракрасный спектрометр для исследования температурных режимов, льда, водяного пара и пыли в атмосфере Марса, а также для изучения верхних слоев атмосферы и следов кислорода и водорода.
Кроме того, «Аль-Амаль» будет наблюдать за массивными пыльными бурями на Марсе, изучит связи между верхним и нижним слоями атмосферы Марса и причины поверхностной коррозии Красной планеты. Ожидается, что зонд отправит на землю около терабайта данных.
Зонд «Аль-Амаль» был сконструирован инженерами из ОАЭ при участии американских экспертов за шесть лет.
До осени 2020 года на Марс должны отправиться два других космических аппарата — марсоход миссии «Марс-2020» NASA под названием Perseverance («Настойчивость») и китайский марсоход Tianwen-1 («Вопросы к небесам»).