Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Космос

ОАЭ успешно запустили космическую миссию на Марс

National Geographic Россия
20 июля 2020
Запуск зонда "Аль-Амаль"
Это первая арабская миссия к Красной планете в истории.

Зонд под названием «Аль-Амаль» («Надежда») был запущен с японского космодрома Танегасима с помощью ракеты-носителя Н-2А, построенной Mitsubishi Heavy Industries. «Аль-Амаль» предназначен для исследования марсианской атмосферы и климата. Он должен достичь Марса в феврале 2021 года.

Старт первой арабской миссии на Марс первоначально был запланирован на 14 июля, но дважды откладывался из-за плохой погоды. В первые 30 дней после запуска команда Космического центра Мохаммеда бен Рашида в Дубае будет работать круглосуточно, а затем продолжит следить за космическим путешествием зонда в штатном режиме.

На борту зонда находятся камера высокого разрешения, инфракрасный спектрометр для исследования температурных режимов, льда, водяного пара и пыли в атмосфере Марса, а также для изучения верхних слоев атмосферы и следов кислорода и водорода. 

Кроме того, «Аль-Амаль» будет наблюдать за массивными пыльными бурями на Марсе, изучит связи между верхним и нижним слоями атмосферы Марса и причины поверхностной коррозии Красной планеты. Ожидается, что зонд отправит на землю около терабайта данных. 

«Уникальность этой миссии заключается в том, что впервые научное сообщество всего мира будет иметь целостное представление о марсианской атмосфере в разное время дня и в разные времена года <…> У нас есть стратегия, способствующая глобальным усилиям по развитию технологий и научной работы, которая может помочь однажды, если человечество решит совершить высадку на Марс», — Омран Шараф, руководитель миссии.

Зонд «Аль-Амаль» был сконструирован инженерами из ОАЭ при участии американских экспертов за шесть лет. 

До осени 2020 года на Марс должны отправиться два других космических аппарата — марсоход миссии «Марс-2020» NASA под названием Perseverance («Настойчивость») и китайский марсоход Tianwen-1 («Вопросы к небесам»).

рекомендации
Автомобиль

Поехали в отпуск? У нас есть 4 идеи!

Telegram

У нас есть классный канал в Телеграме – присоединяйтесь!

Калан

Где калан, а где сивуч? Сыграйте в нашу угадайку!