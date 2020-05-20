ОАЭ запустит первый арабский зонд на Марс

Главной целью миссии является сбор данных о Красной планете, в частности особое внимание арабские исследователи уделяют изучению марсианского климата. Эти данные пригодятся не только для организации будущих пилотируемых миссий, в рамках которых астронавты будут колонизировать Марс, но и для изучения прошлого планеты.

Внешне арабский зонд не отличается от других подобных космических аппаратов. На борту находятся камера высокого разрешения, инфракрасный спектрометр для исследования температурных режимов, льда, водяного пара и пыли в атмосфере, а также ультрафиолетовый спектрометр для изучения верхних слоев атмосферы и следов кислорода и водорода.

При разработке аппарата ученые из ОАЭ сотрудничали с американской командой из Лаборатории физики атмосферы и космоса Университета Колорадо в Боулдере.

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