Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Космос

ОАЭ запустит первый арабский зонд на Марс

National Geographic Россия
20 мая 2020
_-.jpg
Фото: Emirates Mars Mission
Следующий шаг страны после отправки своего первого астронавта в космос.

Объединенные Арабские Эмираты планируют начать исследование Марса в июле. На этот месяц назначен запуск беспилотного зонда «Надежда», который станет частью «первого межпланетного исследования, предпринятого арабской страной».

Запуск, запланированный на 15 июля, состоится из японского космического центра Танегасима с использованием платформы Mitsubishi Heavy Industries.

Зонд совершит путешествие длиной в 493 миллиона километров, прежде чем достигнет Марса и выйдет на его орбиту в феврале 2021 года. 

Главной целью миссии является сбор данных о Красной планете, в частности особое внимание арабские исследователи уделяют изучению марсианского климата. Эти данные пригодятся не только для организации будущих пилотируемых миссий, в рамках которых астронавты будут колонизировать Марс, но и для изучения прошлого планеты.

Внешне арабский зонд не отличается от других подобных космических аппаратов. На борту находятся камера высокого разрешения, инфракрасный спектрометр для исследования температурных режимов, льда, водяного пара и пыли в атмосфере, а также ультрафиолетовый спектрометр для изучения верхних слоев атмосферы и следов кислорода и водорода.

При разработке аппарата ученые из ОАЭ сотрудничали с американской командой из Лаборатории физики атмосферы и космоса Университета Колорадо в Боулдере.

Узнайте, где можно будет наблюдать Международную космическую станцию — для россиян она видна невооружённым глазом до конца мая.

рекомендации
Instagram

У нас очень красивый Инстаграм – подписывайтесь!

Девушка

Как страшно быть девочкой

Планета Земля

Всероссийское голосование #ЯБерегуПланету