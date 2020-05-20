ОАЭ запустит первый арабский зонд на Марс

Объединенные Арабские Эмираты планируют начать исследование Марса в июле. На этот месяц назначен запуск беспилотного зонда «Надежда», который станет частью «первого межпланетного исследования, предпринятого арабской страной».
Запуск, запланированный на 15 июля, состоится из японского космического центра Танегасима с использованием платформы Mitsubishi Heavy Industries.
Зонд совершит путешествие длиной в 493 миллиона километров, прежде чем достигнет Марса и выйдет на его орбиту в феврале 2021 года.
Emirates Mars Misyonu: Mars Hope Sondası 15 Temmuz'da piyasaya sürülecek https://t.co/Ti8n0ePh19 #wamnews— WAM Turkish (@wamnews_Turkish) May 20, 2020
Главной целью миссии является сбор данных о Красной планете, в частности особое внимание арабские исследователи уделяют изучению марсианского климата. Эти данные пригодятся не только для организации будущих пилотируемых миссий, в рамках которых астронавты будут колонизировать Марс, но и для изучения прошлого планеты.
Внешне арабский зонд не отличается от других подобных космических аппаратов. На борту находятся камера высокого разрешения, инфракрасный спектрометр для исследования температурных режимов, льда, водяного пара и пыли в атмосфере, а также ультрафиолетовый спектрометр для изучения верхних слоев атмосферы и следов кислорода и водорода.
При разработке аппарата ученые из ОАЭ сотрудничали с американской командой из Лаборатории физики атмосферы и космоса Университета Колорадо в Боулдере.
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