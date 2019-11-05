Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №193, октябрь 2019
Журнал №71, сентябрь–октябрь 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Космос

Облака и завихрения Юпитера: шикарные фото от «Юноны»

05 ноября 2019
Jupiter
Атмосфера Юпитера, запечатлённая «Юноной»
Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt
3840px-Jupiter_diagram.svg.png
Строение Юпитера
Фото: Wikimedia Commons/Kelvinsong
Атмосфера газового гиганта многограннее и объёмнее, чем может показаться на первый взгляд.

Атмосфера Юпитера состоит из красочных и хаотичных вихрей и потоков, находящихся на разной высоте. Например, яркие пятна облаков на первом снимке, сделанном с расстояния в 9700 км, находятся значительно выше, чем окружающие их завихрения. Атмосфера не имеет чёткой нижней границы — тропосфера плавно переходит в океан жидкого водорода, поскольку на планете нет твёрдой поверхности. Считается, что она заканчивается в точке с давлением в 100 кПа.

Несмотря на то, что облачный слой Юпитера достигает лишь 50 км, его экваториальные полосы могут быть гораздо «глубже». Экзосфера переходит в межпланетное пространство на расстоянии пяти тысяч километров от «поверхности». Это делает атмосферу Юпитера крупнейшей планетной атмосферой в Солнечной системе.

Юпитер
Читайте такжеЮпитер мог поглотить планету в 10 раз массивнее Земли

Юпитер изучает автоматическая межпланетная станция «Юнона». Название аппарата происходит из древнеримской мифологии — Юпитер скрыл себя за завесой облаков, чтобы утаить свои проделки, однако его жена, богиня Юнона, смогла разглядеть истинную натуру бога неба и грома.