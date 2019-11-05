Облака и завихрения Юпитера: шикарные фото от «Юноны»

Атмосфера Юпитера состоит из красочных и хаотичных вихрей и потоков, находящихся на разной высоте. Например, яркие пятна облаков на первом снимке, сделанном с расстояния в 9700 км, находятся значительно выше, чем окружающие их завихрения. Атмосфера не имеет чёткой нижней границы — тропосфера плавно переходит в океан жидкого водорода, поскольку на планете нет твёрдой поверхности. Считается, что она заканчивается в точке с давлением в 100 кПа.

Несмотря на то, что облачный слой Юпитера достигает лишь 50 км, его экваториальные полосы могут быть гораздо «глубже». Экзосфера переходит в межпланетное пространство на расстоянии пяти тысяч километров от «поверхности». Это делает атмосферу Юпитера крупнейшей планетной атмосферой в Солнечной системе.