Обломок неизвестной ракеты врезался в Луну

Астрономы надеются найти кратер, образовавшийся от столкновения.

Обломок ракеты упал на обратной стороне Луны, вне поля зрения наземных телескопов. По словам экспертов, это произошло в 15:25 по московскому времени 4 марта. В NASA сообщили, что займутся поиском места падения, но этот процесс может занять недели и месяцы.

Эксперты отмечают, что это первое непреднамеренное столкновение с Луной части космического аппарата, не считая зондов, которые терпели крушение в попытке прилуниться на поверхность нашего спутника. Ранее NASA отправляло третьи ступени лунных ракет «Сатурн-5» в последний путь к Луне во время нескольких миссий «Аполлон», но эти аварии были преднамеренными.

Откуда именно взялась эта блудная ступень ракеты, является предметом споров. Первоначальные анализы указывали на ракету SpaceX Falcon 9, хотя позже выяснилось, что источником могла быть китайская пусковая установка. Китай, впрочем, опровергает эти выводы.

Первым грядущее столкновение обнаружил астроном Билл Грей, руководящий программой Pluto Project, которая отслеживает далекие космические объекты. Сначала выводы Грея предполагали, что к Луне движется верхняя ступень ракеты SpaceX Falcon 9, которая запустила спутник Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) в феврале 2015 года.

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Однако позже Грей скорректировал свой анализ после обсуждения с другими астрономами, в том числе с Джонатаном Макдауэллом, астрономом из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, который обычно отслеживает спутники и космический мусор. Работа Грея и несколько других независимых наблюдений теперь позволяют предположить, что объект на самом деле был частью ракеты «Чанчжэн 3С», которая запустила китайскую миссию «Чанъэ 5-Т1» в 2014 году.

Эксперты будут искать место падения обломков на равнине внутри гигантского лунного кратера Герцшпрунг.

Специалисты из Университета Колорадо в Боулдере описали, как происходит такое столкновение: «Через мгновение после того, как ракета коснется лунной поверхности, ударная волна пройдет по длине снаряда со скоростью несколько километров в секунду. В течение миллисекунд задняя часть корпуса ракеты будет уничтожена кусками металла, разлетающимися во всех направлениях.

Двойная ударная волна пойдет вниз, в рыхлый верхний слой поверхности Луны – реголит. Удар нагреет пыль и камни и создаст раскаленную добела вспышку, которую можно было бы увидеть из космоса, если бы в это время там находился корабль, чтобы понаблюдать на это зрелище.

Облако испарившейся породы и металла расширится от точки удара в виде пыли, а мелкие частицы размером с песчинку взмоют в небо. В течение нескольких минут выброшенный материал будет падать обратно на поверхность вокруг тлеющего кратера. От злополучной ракеты практически ничего не останется».