Обнаружен новый тип космического взрыва. Его энергия в 10 раз больше, чем при вспышке сверхновой
Недавно было подтверждено, что слияния нейтронных звезд являются одним из источников тяжелых элементов в нашей Галактике. Как следует из названия, это событие происходит, когда две нейтронные звезды в двойной системе сливаются вместе в энергетическом событии, называемом «килонова». В результате этого процесса образуются тяжелые элементы.
Но мы знаем, что тяжелые элементы впервые возникли вскоре после Большого взрыва, когда Вселенная еще была молодой. Тогда прошло еще недостаточно времени для образования нейтронных звезд. Таким образом, нужен был другой источник, чтобы объяснить присутствие ранних тяжелых элементов в Млечном Пути.
Обнаружение древней звезды SMSS J2003-1142 в гало Млечного Пути стало первым доказательством такого источника тяжелых элементов, включающих уран и, возможно, золото.
Исследователи из Австралийского национального университета показали, что тяжелые элементы, обнаруженные в SMSS J2003-1142, вероятно, образовались не в результате слияния нейтронных звезд, а в результате коллапса и взрыва быстро вращающейся звезды с сильным магнитным полем и массой около 25 раз больше солнечной.
SMSS J2003-1142 впервые наблюдали в 2016 году из Австралии, а затем снова в сентябре 2019 года с помощью телескопа Европейской южной обсерватории в Чили. На основании этих наблюдений исследователи изучили химический состав звезды. Анализ показал, что эта звезда содержит необычно высокие количества азота, цинка и тяжелых элементов, включая европий и уран.
Высокие уровни азота в SMSS J2003-1142 указывают на то, что родительская звезда имела быстрое вращение, а высокие уровни цинка говорят нам о взрыве, энергия которого была примерно в десять раз больше, чем у обычной сверхновой — значит, это была гиперновая. Кроме того, большое количество урана потребовало бы наличия большого количества нейтронов.
Тяжелые элементы, которые мы можем наблюдать в SMSS J2003-1142 сегодня, являются свидетельством того, что эта звезда образовалась в результате раннего взрыва магнитовращательной гиперновой.
Таким образом, исследователи утверждают, что «их работа предоставила первое свидетельство того, что события с магнитовращающими сверхновыми звездами являются источником тяжелых элементов в нашей Галактике (наряду с слиянием нейтронных звезд)».