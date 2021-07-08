Обнаружен новый тип космического взрыва. Его энергия в 10 раз больше, чем при вспышке сверхновой

Недавно было подтверждено, что слияния нейтронных звезд являются одним из источников тяжелых элементов в нашей Галактике. Как следует из названия, это событие происходит, когда две нейтронные звезды в двойной системе сливаются вместе в энергетическом событии, называемом «килонова». В результате этого процесса образуются тяжелые элементы.

Но мы знаем, что тяжелые элементы впервые возникли вскоре после Большого взрыва, когда Вселенная еще была молодой. Тогда прошло еще недостаточно времени для образования нейтронных звезд. Таким образом, нужен был другой источник, чтобы объяснить присутствие ранних тяжелых элементов в Млечном Пути.

Обнаружение древней звезды SMSS J2003-1142 в гало Млечного Пути стало первым доказательством такого источника тяжелых элементов, включающих уран и, возможно, золото.

Исследователи из Австралийского национального университета показали, что тяжелые элементы, обнаруженные в SMSS J2003-1142, вероятно, образовались не в результате слияния нейтронных звезд, а в результате коллапса и взрыва быстро вращающейся звезды с сильным магнитным полем и массой около 25 раз больше солнечной.