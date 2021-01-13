Обнаружен самый далекий квазар во Вселенной

Квазары — это одни из самых ярких объектов в видимой Вселенной. Термин квазар образовался от английских слов quasi-stellar и radiosource и дословно означает «похожий на звезду радиоисточник». По современным представлениям, квазары представляют собой активные ядра галактик на начальном этапе развития, в которых сверхмассивная черная дыра поглощает окружающее вещество, формируя аккреционный диск.

Этот аккреционный диск и является источником излучения, иногда в десятки и сотни раз превышающего суммарную мощность всех звезд таких галактик, как Млечный Путь. До нынешнего момента наиболее удаленным обнаруженным квазаром являлся ULAS J1342+0928. Свет, наблюдаемый от этого квазара, был испущен, когда Вселенной было всего 690 миллионов лет (согласно модели ΛCDM, возраст Вселенной составляет 13,799 ± 0,021 миллиарда лет). Однако теперь астрономы обнаружили более далекий квазар.

Группа исследователей из Университета Аризоны объявила об открытии квазара, получившего обозначение J0313-1806. Он находится на расстоянии более 13 миллиардов световых лет от Земли в созвездии Эридана и был рожден всего через 670 миллионов лет после Большого взрыва. Ученые также обнаружили свидетельства горячего квазарного ветра, дующего из сверхмассивной черной дыры в центре J0313-1806 со скоростью 20 процентов от скорости света.