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Космос

Обнаружена ближайшая к Земле черная дыра. Она очень маленькая!

National Geographic Россия
22 апреля 2021
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Unicorn и V723 Mon в представлении художника
Фото: Lauren Fanfer
И находится всего в 1500 световых годах от нашей планеты.

Астрономы из Университета штата Огайо обнаружили черную дыру, которая располагается на расстоянии 1500 световых лет от нашей планеты в созвездии Единорога. Она всего в три раза массивнее Солнца. Во Вселенной обнаружено очень мало черных дыр такой массы.

Ученые дали объекту имя Unicorn, что переводится с английского как «единорог» (при наименовании созвездия в англоязычной традиции используется латинский вариант слова единорог – Monoceros).

Ученые полагают, что Unicorn является компаньоном красного гиганта под названием V723 Mon. Это значит, что они связаны гравитацией. Сама звезда ранее была хорошо задокументирована различными системами телескопов, в том числе TESS – космическим телескопом, предназначенным для открытия экзопланет транзитным методом.

Астрономы обнаружили черную дыру из-за ее воздействия на звезду-компаньона. Свет V723 Mon менял интенсивность и внешний вид в разных точках орбиты. Этот эффект притяжения, называемый приливным искажением, дал астрономам сигнал о том, что что-то влияет на звезду. Одним из вариантов была черная дыра, но она должна быть небольшой – меньше, чем пять масс нашего Солнца. Лишь недавно астрономы рассмотрели возможность существования черных дыр такой массы.

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Тодд Томпсон

соавтор исследования

«Подобно тому, как гравитация Луны притягивает океаны Земли, вызывая приливы, так и черная дыра притягивает звезду, придавая ей форму мяча для регби с одной осью длиннее другой. Самое простое объяснение такого явления – это черная дыра. И в данном случае это наиболее вероятное объяснение»

Анализируя гравитационное искажение, скорость и период обращения звезды, астрономы смогли вычислить, что черная дыра имеет массу трех Солнц. Исследователи говорят, что в ближайшие несколько лет могут быть обнаружены и другие черные дыры в этом диапазоне масс, поскольку телескопы станут более мощными, а астрономы научатся лучше анализировать данные.

Авторы сообщили, что Unicorn – это ближайшая к нам черная дыра, однако есть и другой претендент на это звание. В мае 2020 года ученые из Европейской южной обсерватории (ESO) объявили об открытии в звездной системе HR 6819 черной дыры массой 3,3 солнечных массы. Эта система находится в 1120 световых годах от нас, однако последующие наблюдения поставили под сомнения наличие там черной дыры.

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