Обнаружена ближайшая к Земле черная дыра. Она очень маленькая!

Астрономы из Университета штата Огайо обнаружили черную дыру, которая располагается на расстоянии 1500 световых лет от нашей планеты в созвездии Единорога. Она всего в три раза массивнее Солнца. Во Вселенной обнаружено очень мало черных дыр такой массы.

Ученые дали объекту имя Unicorn, что переводится с английского как «единорог» (при наименовании созвездия в англоязычной традиции используется латинский вариант слова единорог – Monoceros).

Ученые полагают, что Unicorn является компаньоном красного гиганта под названием V723 Mon. Это значит, что они связаны гравитацией. Сама звезда ранее была хорошо задокументирована различными системами телескопов, в том числе TESS – космическим телескопом, предназначенным для открытия экзопланет транзитным методом.

Астрономы обнаружили черную дыру из-за ее воздействия на звезду-компаньона. Свет V723 Mon менял интенсивность и внешний вид в разных точках орбиты. Этот эффект притяжения, называемый приливным искажением, дал астрономам сигнал о том, что что-то влияет на звезду. Одним из вариантов была черная дыра, но она должна быть небольшой – меньше, чем пять масс нашего Солнца. Лишь недавно астрономы рассмотрели возможность существования черных дыр такой массы.