Обнаружена древнейшая спиральная галактика

Анализируя данные, полученные с помощью Атакамской большой решетки миллиметрового/субмиллиметрового диапазона (ALMA), астрономы обнаружили галактику со спиральной морфологией возрастом 12,4 миллиарда лет. Это древнейшая галактика подобного рода из когда-либо наблюдавшихся. Открытие является важным ключом к решению классических вопросов астрономии: «Как и когда образовались спиральные галактики?»
Спиральные галактики — фундаментальные объекты во Вселенной, на их долю приходится до 70% от общего числа галактик. Однако исследования показали, что доля спиральных галактик сильно уменьшается в сравнении с истоками Вселенной.
Галактика под названием BRI 1335-0417 содержит большое количество пыли, которая скрывает свет звезд. Это затрудняет ее детальное изучение в видимом свете. Однако ALMA обнаруживает радиоизлучение ионов углерода в галактике, что и позволяет исследовать происходящее в ней.
Спиральная структура простирается на 15 000 световых лет. Это одна треть размера Млечного пути. Предполагаемая общая масса звезд и межзвездного вещества в BRI 1335-0417 примерно равна массе Млечного Пути.
Исследователи рассмотрели несколько возможных причин формирования спиральной галактики на столь раннем этапе эволюции Вселенной и предположили, что это могло быть связано с взаимодействием с другой небольшой галактикой.
Ученые обнаружили, что газ во внешней части BRI 1335-0417 гравитационно нестабилен, что способствует звездообразованию. Такая ситуация может возникнуть, когда извне поступает большое количество газа, возможно, из-за столкновений с меньшими галактиками.
Судьба BRI 1335-0417 также окутана тайной. Галактики, содержащие большое количество пыли и активно производящие звезды в древней Вселенной, считаются предками гигантских эллиптических галактик в нынешней Вселенной. В этом случае BRI 1335-0417 сменит свою форму на эллиптическую в будущем.
Или, вопреки общепринятому мнению, галактика может долгое время оставаться спиральной. Ученые отмечают, что BRI 1335-0417 будет играть важную роль в изучении эволюции формы галактик на протяжении долгой истории Вселенной.
«Наша Солнечная система расположена в одном из спиральных рукавов Млечного Пути. Отслеживание корней спиральной структуры даст нам ключ к разгадке среды, в которой зародилась Солнечная система. Я надеюсь, что это исследование еще больше продвинет наше понимание истории образования галактик», — говорит соавтор исследования Сатору Игучи.
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