Обнаружена древнейшая спиральная галактика

Спиральные галактики — фундаментальные объекты во Вселенной, на их долю приходится до 70% от общего числа галактик. Однако исследования показали, что доля спиральных галактик сильно уменьшается в сравнении с истоками Вселенной.

Галактика под названием BRI 1335-0417 содержит большое количество пыли, которая скрывает свет звезд. Это затрудняет ее детальное изучение в видимом свете. Однако ALMA обнаруживает радиоизлучение ионов углерода в галактике, что и позволяет исследовать происходящее в ней.

Спиральная структура простирается на 15 000 световых лет. Это одна треть размера Млечного пути. Предполагаемая общая масса звезд и межзвездного вещества в BRI 1335-0417 примерно равна массе Млечного Пути.