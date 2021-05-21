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«Дикая природа России»
Космос

Обнаружена древнейшая спиральная галактика

National Geographic Россия
21 мая 2021
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Она образовалась через 1,4 миллиарда лет после Большого взрыва.

Анализируя данные, полученные с помощью Атакамской большой решетки миллиметрового/субмиллиметрового диапазона (ALMA), астрономы обнаружили галактику со спиральной морфологией возрастом 12,4 миллиарда лет. Это древнейшая галактика подобного рода из когда-либо наблюдавшихся. Открытие является важным ключом к решению классических вопросов астрономии: «Как и когда образовались спиральные галактики?»

«Я был взволнован, потому что никогда не видел столь явных доказательств вращающегося диска, спиральной структуры и централизованной массовой структуры в далекой галактике. Качество данных ALMA было настолько хорошим, и я увидел столько деталей, что подумал, что это ближайшая к нам галактика», – Такафуми Цукуи, ведущий автор исследования.

Спиральные галактики — фундаментальные объекты во Вселенной, на их долю приходится до 70% от общего числа галактик. Однако исследования показали, что доля спиральных галактик сильно уменьшается в сравнении с истоками Вселенной.

Галактика под названием BRI 1335-0417 содержит большое количество пыли, которая скрывает свет звезд. Это затрудняет ее детальное изучение в видимом свете. Однако ALMA обнаруживает радиоизлучение ионов углерода в галактике, что и позволяет исследовать происходящее в ней.

Спиральная структура простирается на 15 000 световых лет. Это одна треть размера Млечного пути. Предполагаемая общая масса звезд и межзвездного вещества в BRI 1335-0417 примерно равна массе Млечного Пути.

«Для галактики, существовавшей в ранней Вселенной, BRI 1335-0417 был гигантом», – Такафуми Цукуи.

Исследователи рассмотрели несколько возможных причин формирования спиральной галактики на столь раннем этапе эволюции Вселенной и предположили, что это могло быть связано с взаимодействием с другой небольшой галактикой.

Ученые обнаружили, что газ во внешней части BRI 1335-0417 гравитационно нестабилен, что способствует звездообразованию. Такая ситуация может возникнуть, когда извне поступает большое количество газа, возможно, из-за столкновений с меньшими галактиками.

Судьба BRI 1335-0417 также окутана тайной. Галактики, содержащие большое количество пыли и активно производящие звезды в древней Вселенной, считаются предками гигантских эллиптических галактик в нынешней Вселенной. В этом случае BRI 1335-0417 сменит свою форму на эллиптическую в будущем.

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Или, вопреки общепринятому мнению, галактика может долгое время оставаться спиральной. Ученые отмечают, что BRI 1335-0417 будет играть важную роль в изучении эволюции формы галактик на протяжении долгой истории Вселенной.

«Наша Солнечная система расположена в одном из спиральных рукавов Млечного Пути. Отслеживание корней спиральной структуры даст нам ключ к разгадке среды, в которой зародилась Солнечная система. Я надеюсь, что это исследование еще больше продвинет наше понимание истории образования галактик», — говорит соавтор исследования Сатору Игучи.

Посмотрите, как рождаются звезды в самой реалистичной компьютерной симуляции звездообразования.

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