Обнаружена гигантская «стена» галактик размером 1,37 миллиарда световых лет

Вселенная — это не просто случайное скопление галактик, разбросанных по расширяющейся пустоте. Чем внимательнее мы наблюдаем, тем лучше видим, что существуют структуры, некоторые из которых представляют собой невероятно обширные группировки и скопления галактик, гравитационно связанных друг с другом.

Такая структура недавно была обнаружена на южном краю неба, и это колосс, охватывающий невообразимые 1,37 миллиарда световых лет. Астрономы назвали его Стеной Южного Полюса. Это одна из крупнейших космических структур, которую мы когда-либо видели.

Известны и другие подобные структуры. Самая большая из них — это Великая стена Геркулес, Северная Корона размером более 10 миллиарда световых лет. Но Стена Южного Полюса особенная, поскольку находится всего в 500 миллионах световых лет от Млечного Пути. Другими словами, это самая массивная структура, которую мы когда-либо видели так близко.

Так почему же мы до сих пор не видели одну из самых больших нитей галактик во Вселенной прямо у нашего порога? Дело в том, что она была спрятана за Зоной избегания — области на небе, закрываемой галактикой Млечный Путь. При наблюдении космических объектов с Земли ослабление света, межзвездная пыль и звезды в плоскости Млечного Пути (галактическая плоскость) препятствуют наблюдению в видимой части спектра примерно 20% неба за галактикой. В результате каталоги галактик, составленные по наблюдениям в видимой области спектра, обычно не являются полными вблизи плоскости Галактики.