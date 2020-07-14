Обнаружена гигантская «стена» галактик размером 1,37 миллиарда световых лет

Вселенная — это не просто случайное скопление галактик, разбросанных по расширяющейся пустоте. Чем внимательнее мы наблюдаем, тем лучше видим, что существуют структуры, некоторые из которых представляют собой невероятно обширные группировки и скопления галактик, гравитационно связанных друг с другом.
Такая структура недавно была обнаружена на южном краю неба, и это колосс, охватывающий невообразимые 1,37 миллиарда световых лет. Астрономы назвали его Стеной Южного Полюса. Это одна из крупнейших космических структур, которую мы когда-либо видели.
Известны и другие подобные структуры. Самая большая из них — это Великая стена Геркулес, Северная Корона размером более 10 миллиарда световых лет. Но Стена Южного Полюса особенная, поскольку находится всего в 500 миллионах световых лет от Млечного Пути. Другими словами, это самая массивная структура, которую мы когда-либо видели так близко.
Так почему же мы до сих пор не видели одну из самых больших нитей галактик во Вселенной прямо у нашего порога? Дело в том, что она была спрятана за Зоной избегания — области на небе, закрываемой галактикой Млечный Путь. При наблюдении космических объектов с Земли ослабление света, межзвездная пыль и звезды в плоскости Млечного Пути (галактическая плоскость) препятствуют наблюдению в видимой части спектра примерно 20% неба за галактикой. В результате каталоги галактик, составленные по наблюдениям в видимой области спектра, обычно не являются полными вблизи плоскости Галактики.
Команда исследователей во главе с космографом Даниелем Помаредом из Университета Париж-Сакле использовала базу данных под названием Cosmicflows-3, которая содержит расчеты расстояний до почти 18 000 галактик. Они вычисляются с использованием красного смещения, которое измеряет, насколько быстро движется какой-либо объект, основываясь на том, насколько растянуты его световые волны.
В прошлом году другая группа исследователей использовала эту базу данных для вычисления другого параметра, известного как особая скорость, которая представляет собой скорость галактики относительно ее движения в результате расширения Вселенной.
С помощью этих двух параметров команда могла рассчитать движения галактик относительно друг друга — и эти движения выявили гравитационное влияние огромной массы. С помощью алгоритмов команда использовала эти движения, чтобы отобразить в трех измерениях распределение материала в Стене Южного Полюса, даже за пределами Зоны Избегания.
Самый плотный участок лежит над Южным полюсом — этот участок находится на расстоянии 500 миллионов световых лет. Затем он поворачивает на север и к Млечному Пути, находясь в пределах 300 миллионов световых лет от нашей галактики. Вдоль изогнутого рукава галактики движутся в направлении скопления на Южном полюсе; и оттуда они идут к другой гигантской структуре, сверхскоплению Шепли в 650 миллионах световых лет от нас.
Поскольку некоторые части Стены Южного Полюса все еще скрыты от нас, эта структура, возможно, еще больше, чем известно на данный момент. И в ближайшее время астрономы намерены это выяснить.
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