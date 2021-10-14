Обнаружена планета, которая вращается вокруг мертвой звезды

Наблюдения, сделанные в обсерватории Кека на Гавайях, позволили группе астрономов из Австралии и Новой Зеландии обнаружить и описать систему, состоящую из белого карлика и газового гиганта. Она находится в 6500 световых лет от нас в районе центра галактики.

Белые карлики лишь формально зовутся звездами, потому что представляют собой ядра светил, которые однажды прекратили превращение водорода в гелий и расширились, став красными гигантами. Позже такая звезда погибает, сбрасывая внешнюю оболочку. Из остатков светила формируются планетарная туманность и белый карлик, состоящий из электронно-ядерной плазмы.

Такая же участь ждет наше Солнце. На стадии красного гиганта оно поглотит Меркурий, Венеру и, вероятно, Землю. Однако такие планеты как Юпитер имеют шанс пережить гибель звезды, и обнаруженная исследователями система подтверждает это.