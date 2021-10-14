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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Космос

Обнаружена планета, которая вращается вокруг мертвой звезды

National Geographic Россия
14 октября 2021
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Фото: Adam Makarenko
Газовый гигант размерами в 1,4 раза больше Юпитера пережил гибель своего светила.

Наблюдения, сделанные в обсерватории Кека на Гавайях, позволили группе астрономов из Австралии и Новой Зеландии обнаружить и описать систему, состоящую из белого карлика и газового гиганта. Она находится в 6500 световых лет от нас в районе центра галактики. 

Белые карлики лишь формально зовутся звездами, потому что представляют собой ядра светил, которые однажды прекратили превращение водорода в гелий и расширились, став красными гигантами. Позже такая звезда погибает, сбрасывая внешнюю оболочку. Из остатков светила формируются планетарная туманность и белый карлик, состоящий из электронно-ядерной плазмы. 

Такая же участь ждет наше Солнце. На стадии красного гиганта оно поглотит Меркурий, Венеру и, вероятно, Землю. Однако такие планеты как Юпитер имеют шанс пережить гибель звезды, и обнаруженная исследователями система подтверждает это.

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Команда обнаружила, что газовый гигант, названный MOA2010BLG477Lb, смог пережить смерть своей звезды-хозяина, а затем, вероятно, сблизиться с ней. Сейчас планета находится в 2,8 раза дальше от своей звезды, чем Земля от Солнца. 

Моделирование показало, что планеты на орбите, сходной с орбитой Юпитера, которые вращаются вокруг звезды размером не более чем в восемь раз больше Солнца, скорее всего, останутся нетронутыми, когда светило начнет гибнуть.

Ведущий автор исследования Джошуа Блэкман и его коллеги получили снимки поля вокруг MOA2010BLG477L, которое было обнаружено ранее с помощью микролинзирования – единственного известного метода, дающего возможность обнаруживать планеты на действительно больших расстояниях от Земли.

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Команда обнаружила, что планета сформировалась одновременно с родительской звездой, а не из обломков, оставшихся после того, как звезда сбросила свои внешние слои. Это означает, что газовому гиганту каким-то образом удалось выжить при катастрофе в системе.  

Подобное открытие было сделано астрономами в 2020 году, когда возле белого карлика WD 1856+534, расположенном в 80 световых годах от Земли в созвездии Дракона, была найдена планета размером с Юпитер.

Хотя планеты возле белых карликов все еще очень сложно обнаруживать с помощью современных инструментов, более мощные телескопы (такие как телескоп Джеймса Уэбба, отправляющийся на орбиту в ноябре) будут увереннее справляться с такими задачами. Ученые полагают, что планеты возле белых карликов будут обнаруживаться все чаще. 

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