Обнаружена планета с чрезвычайно низкой плотностью

Такие планеты с низкой плотностью очень редки и необычны. Они размером с газовые гиганты, но их плотность намного, намного ниже. Ученые даже называют WASP-107b «пухлой» или «пушистой». Экзопланета лишь немного меньше Юпитера, но ее масса составляет меньше 10 процентов от массы Юпитера, в результате чего плотность составляет всего 0,13 грамма на кубический сантиметр.

Экзопланета находится в опасной близости от своей звезды с орбитальным периодом в 5,7 дней. В результате этого температура ее поверхности составляет 462 °C, а атмосфера быстро испаряется.

Новое исследование под руководством Кэролайн Пюле из Монреальского университета позволило уточнить массу WASP-107b, используя четырехлетние наблюдения, проведенные в обсерватории Кека. Ученые получили данные, замерив гравитационное влияние планеты на звезду.

Исследователи выяснили, что твердое ядро экзопланеты всего лишь в 4,6 раза массивнее земного. Это означает, что более 85 процентов массы экзопланеты содержится в ее атмосфере. Само по себе это не так уж и странно; считается, что ядро ​​Юпитера составляет от 5 до 15 процентов массы планеты. Но Юпитер в целом массивнее, а это означает, что массивнее и его ядро.