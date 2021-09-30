Обнаружена самая большая комета в истории наблюдений
Комета, официально известная как C / 2014 UN271, впервые была технически обнаружена в наборе данных собранных Исследованием темной энергии в 2014 году. Однако идентифицирована она была в июне 2021 года астрономами Педро Бернардинелли и Гари Бернстайном, в честь которых теперь назван объект.
Яркость кометы намекнула астрономам на ее размеры, но насколько она большая до сих пор оставалось неясным. Это связано с тем, что она находится на расстоянии 29 астрономических единиц от Земли — почти также далеко, как Нептун, — что делает ее самой далекой из когда-либо обнаруженных комет.
Новый анализ, проведенный самими Бернардинелли и Бернштейном, показал, что комета имеет размер в поперечнике около 150 км. Если это так, то это с внушительным отрывом делает ее самой большой из когда-либо обнаруженных комет.
Большинство комет имеют размер в несколько километров или несколько десятков километров. Такие кометы как комета Хейла-Боппа могут достигать 80 км, а предыдущий рекордсмен, комета Сарабата 1729 года, оценивается в 100 км в поперечнике.
Исследователи также более подробно выяснили параметры орбиты кометы Бернардинелли-Бернстайна. Этот объект находится в невероятно долгом путешествии в Солнечную систему и из нее. Примерно 1,5 миллиона лет назад комета находилась в самой удаленной точке от Солнца, на расстоянии около 40 400 а. е. Последний раз она пролетала через наши окрестности примерно 3,5 миллиона лет и находилась в пределах 18 а. е. от Солнца.
В настоящее время комета приближается к Солнцу и в 2031 году подойдет максимально близко к нашему светилу, на расстояние в 10,9 а.е — почти достигнув орбиты Сатурна.
Исследователям удалось изучить некоторые параметры комы и хвоста кометы. Они выяснили, что с поверхности объекта испаряются углекислый газ или аммиак в соответствии с простой термодинамикой сублимацией.
Ученые предполагают, что на своем максимуме комета достигнет девятой звездной величины, что сделает ее немногим более тусклой, чем Титан, спутник Сатурна.