Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Космос

Обнаружена самая большая комета в истории наблюдений

National Geographic Россия
30 сентября 2021
0001.webp
Комета C / 2014 UN271 в представлении художника
Фото: NOIRLab / NSF / AURA / J. da Silva
Астрономы оценили ее параметры.

Комета, официально известная как C / 2014 UN271, впервые была технически обнаружена в наборе данных собранных Исследованием темной энергии в 2014 году. Однако идентифицирована она была в июне 2021 года астрономами Педро Бернардинелли и Гари Бернстайном, в честь которых теперь назван объект.

Яркость кометы намекнула астрономам на ее размеры, но насколько она большая до сих пор оставалось неясным. Это связано с тем, что она находится на расстоянии 29 астрономических единиц от Земли — почти также далеко, как Нептун, — что делает ее самой далекой из когда-либо обнаруженных комет.

Новый анализ, проведенный самими Бернардинелли и Бернштейном, показал, что комета имеет размер в поперечнике около 150 км. Если это так, то это с внушительным отрывом делает ее самой большой из когда-либо обнаруженных комет.

Большинство комет имеют размер в несколько километров или несколько десятков километров. Такие кометы как комета Хейла-Боппа могут достигать 80 км, а предыдущий рекордсмен, комета Сарабата 1729 года, оценивается в 100 км в поперечнике.

0001.jpg
Читайте такжеВымышленный астероид NASA ударил по Чехии

Исследователи также более подробно выяснили параметры орбиты кометы Бернардинелли-Бернстайна. Этот объект находится в невероятно долгом путешествии в Солнечную систему и из нее. Примерно 1,5 миллиона лет назад комета находилась в самой удаленной точке от Солнца, на расстоянии около 40 400 а. е. Последний раз она пролетала через наши окрестности примерно 3,5 миллиона лет и находилась в пределах 18 а. е. от Солнца.

В настоящее время комета приближается к Солнцу и в 2031 году подойдет максимально близко к нашему светилу, на расстояние в 10,9 а.е — почти достигнув орбиты Сатурна.

Исследователям удалось изучить некоторые параметры комы и хвоста кометы. Они выяснили, что с поверхности объекта испаряются углекислый газ или аммиак в соответствии с простой термодинамикой сублимацией.

Ученые предполагают, что на своем максимуме комета достигнет девятой звездной величины, что сделает ее немногим более тусклой, чем Титан, спутник Сатурна.

рекомендации
Волны

Севастополь: активный отдых на Черном море

Планета Земля

В ту степь – путешествие по Калмыкии

Вода

Прогулки по воде – спа-курорты Германии