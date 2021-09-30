Обнаружена самая большая комета в истории наблюдений

Комета, официально известная как C / 2014 UN271, впервые была технически обнаружена в наборе данных собранных Исследованием темной энергии в 2014 году. Однако идентифицирована она была в июне 2021 года астрономами Педро Бернардинелли и Гари Бернстайном, в честь которых теперь назван объект.

Яркость кометы намекнула астрономам на ее размеры, но насколько она большая до сих пор оставалось неясным. Это связано с тем, что она находится на расстоянии 29 астрономических единиц от Земли — почти также далеко, как Нептун, — что делает ее самой далекой из когда-либо обнаруженных комет.

Новый анализ, проведенный самими Бернардинелли и Бернштейном, показал, что комета имеет размер в поперечнике около 150 км. Если это так, то это с внушительным отрывом делает ее самой большой из когда-либо обнаруженных комет.

Большинство комет имеют размер в несколько километров или несколько десятков километров. Такие кометы как комета Хейла-Боппа могут достигать 80 км, а предыдущий рекордсмен, комета Сарабата 1729 года, оценивается в 100 км в поперечнике.