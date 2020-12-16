Обнаружена самая древняя и далекая галактика во Вселенной

Чтобы определить параметры галактики Касикава и его коллеги измеряли красное смещение GN-z11.

«Определенные химические сигнатуры, называемые эмиссионными линиями, запечатлевают различные узоры в свете далеких объектов. Измеряя, насколько растянуты эти контрольные сигнатуры, мы можем сделать вывод, как далеко должен был пройти свет, тем самым выдав расстояние до целевой галактики. Мы специально рассмотрели ультрафиолетовый свет, поскольку это та область электромагнитного спектра, в которой планировалось найти химические сигнатуры с красным смещением», — объясняет Касикава.

По его словам, космический телескоп «Хаббл» несколько раз обнаружил сигнатуру в спектре GN-z11. Однако даже этот инструмент не мог разрешить линии ультрафиолетового излучения в необходимой степени.