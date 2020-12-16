Обнаружена самая древняя и далекая галактика во Вселенной

Астрономы подтвердили возраст галактики GN-z11, расположенной в созвездии Большой Медведицы, и расстояние от нее до Земли. По их расчетам, эта умеренно массивная галактика существует с того времени, когда Вселенной было всего 420 миллионов лет, или 3% от ее нынешнего возраста.
Чтобы определить параметры галактики Касикава и его коллеги измеряли красное смещение GN-z11.
«Определенные химические сигнатуры, называемые эмиссионными линиями, запечатлевают различные узоры в свете далеких объектов. Измеряя, насколько растянуты эти контрольные сигнатуры, мы можем сделать вывод, как далеко должен был пройти свет, тем самым выдав расстояние до целевой галактики. Мы специально рассмотрели ультрафиолетовый свет, поскольку это та область электромагнитного спектра, в которой планировалось найти химические сигнатуры с красным смещением», — объясняет Касикава.
По его словам, космический телескоп «Хаббл» несколько раз обнаружил сигнатуру в спектре GN-z11. Однако даже этот инструмент не мог разрешить линии ультрафиолетового излучения в необходимой степени.
Используя спектроскопические наблюдения в ближней инфракрасной области спектра с помощью спектрографа MOSFIRE на телескопе Keck I в Обсерватории Кека на Гавайях, исследователи обнаружили, что красное смещение GN-z11 составляет z = 10,957.
«MOSFIRE детально зафиксировал линии излучения GN-z11, что позволило нам сделать гораздо более точную оценку расстояния до него, чем это было возможно на основе предыдущих данных», — заключили авторы исследования.
Ранее самой далекой галактикой считалась галактика MACS0647-JD в созвездии Жирафа. Она также образовалась через 420 миллионов лет после Большого взрыва, но находится на 100 миллионов световых лет ближе к Земле, чем GN-z11.