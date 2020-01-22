Обнаружены новые виды бактерий, невосприимчивых к антибиотикам

Шведские ученые обнаружили и классифицировали до сих пор неизвестные виды устойчивых к антибиотикам бактерий того же семейства, что и кишечная палочка Escherichia coli и Salmonella. История обнаружения бактерии описана в журнале Frontiers in Microbiology.

Микроорганизмы нашли в инфицированной ране взрослого пациента в больнице Кунгэльв к северу от Гетеборга еще в 2014 году, однако только сейчас исследователи смогли охарактеризовать и классифицировать новые виды. В своей работе они использовали секвенирование следующего поколения геномной ДНК. Оказалось, что микроорганизмы принадлежат к совершенно новому роду бактерий семейства Enterobacteriaceae. Однако точная идентификация видов требует дальнейших всесторонних исследований и анализов.