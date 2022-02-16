Обнаружены новые звезды, покрытые гелиевым «пеплом». Чем они интересны?

Астрономы считают, что они могли образоваться в результате редкого звездного слияния.

Группа немецких астрономов во главе с профессором Клаусом Вернером из Тюбингенского университета обнаружила странный новый тип звезд, покрытых побочным продуктом от термоядерного «горения» гелия.

Если поверхности обычных звезд состоят из водорода и гелия, поверхности звезд, открытых Вернером и его коллегами, покрыты углеродом и кислородом – «пеплом» горящего гелия. Это очень экзотический состав для звезды. Но ситуация становится еще загадочнее, поскольку температуры и радиусы новых звезд указывают на то, что реакция горения гелия в их ядрах продолжается. Это свойство обычно наблюдается у более развитых звезд, чем те, что были открыты Вернером и его командой.

«Мы считаем, что звезды, открытые нашими немецкими коллегами, могли образоваться в результате очень редкого звездного слияния двух белых карликов. Это остатки более крупных звезд, исчерпавших свое ядерное топливо, и, как правило, они очень маленькие и плотные», – говорит Миллер Бертолами из Института астрофизики Ла-Платы, который выступил автором второй статьи об этом исследовании.

Известно, что слияние белых карликов в тесных двойных системах происходит из-за сокращения их орбит, вызванного излучением гравитационных волн.

«Обычно слияния белых карликов не приводят к образованию звезд, обогащенных углеродом и кислородом. Но мы считаем, что для двойных систем, сформированных с очень специфическими массами, богатый углеродом и кислородом белый карлик может разрушиться и оказаться как бы поверх другого, более богатого гелием, что приведет к образованию таких звезд», – Миллер Бертолами.

Тем не менее, никакие современные модели звездной эволюции не могут полностью объяснить эти недавно открытые звезды. Астрономам нужны усовершенствованные модели, чтобы понять, могут ли такие слияния происходить на самом деле. Эти модели должны помочь лучше понять эти звезды и дать более глубокое представление о поздней эволюции двойных систем и о том, как их звезды обмениваются массой по мере своего развития.

Пока астрономы не разработают более точные модели эволюции двойных звезд, происхождение звезд, покрытых гелиевым пеплом, будет предметом споров, отмечают авторы исследования.