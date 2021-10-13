Объявлена дата запуска российской миссии к Венере

Запуск миссии к Венере — первой в истории современной России — планируется на 11 ноября 2029 года. Эту дату представила заведующая лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований РАН Людмила Засова на проходящем в Москве 12-м Международном симпозиуме по исследованиям Солнечной системы.

Впрочем, накануне научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый на той же конференции не исключил, что запуск миссии может быть отложен на небольшой срок.

Речь идет о межпланетной станции «Венера-Д», состоящей из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы. Программа исследования планеты включает еще две миссии: в июне 2031 года — для продолжения исследования атмосферы планеты, в июне 2034 года — для доставки на Землю образцов атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта с Венеры.